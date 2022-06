F1, Gran Premio dell’Arzebaijan , affidabilità Ferrari un disastro. Fuori Sainz e Leclerc

Per le Rossse di maranello il problema sembra l’affidabilità

Prima sainz al 9° giro poi Leclerc , quando era in testa alla gara al 22° giro sono state costrette al ritiro.Ssainz per un probelma ai freni , Leclerc problema alla power-unit Il pilota spagnolo ha abbandonato la monoposto fuori dalla pista , mente quello monegasco è rientato ai box con tanto fumo dal motore.

Secondo ritiro in tre gare per leclerc , troppi per il pilota che punta al titolo mondiale.

Scurissimo in volto Leclerc: “Con due ritiri in tre gare l’affidabilità sembra essere un problema, ma non voglio dire troppe cose perché non trovo le parole giuste. Fa male, nelle ultime tre gare abbiamo ritrovato competitività ma non abbiamo risultati. Domani facciamo reset, anche se non possiamo ignorare questi punti persi: 25 punti persi sono tanti. Ora come ora non riesco a trovare note positive”, le parole del monegasco ai microfoni di Sky Sport.