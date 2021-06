Uefa Euro 2020: Galles.-Svizzera 1-1

Nel girone dell’Italia Galles e Svizzera non vanno oltre l’1-1 nella sfida di Baku.

Poche emozioni durnte la prima parte del match. Nella ripresa tutt’aktra cosa. Le due Nazionali non badano a dinfdedersi e le azioni da gol sono numerose. La Svizzera passa al 49’ con Embolo, colpo di testa su azione da calcio d’angolo.

Il Galles non ci sta e al 74′ pareggia con l’incornata vincente di Moore. La Svizzera va in gol con Gavranovic appena entrato , la marcatura annullata dal Var per off -side. Nerl finale è stato il portiere dei britannici Ward a salvare il risultato.

IL TABELLINO

GALLES-SVIZZERA 1-1

Galles (4-3-3): Ward; Roberts , Rodon , Davies , Mepham ; Morrell , Allen , Ramsey (48′ st Ampadu sv); James (30′ st Brooks ), Moore , Bale . A disp.: Hennessey, Davies, Gunter, Williams, Lockyer, Wilson, Roberts, Norrington-Davies, Williams, Levitt. Ct.: Page .

Svizzera (3-4-1-2): Sommer ; Elvedi , Schar , Akanji ; Mbabu , Xhaka , Freuler, Rodriguez ; Shaqiri (22′ st Zakaria ); Embolo, Seferovic (39′ st Gavranovic ). A disp.: Mvogo, Omlin, Widmer, Vargas, Zuber, Sow, Fassnacht, Benito, Mehmedi, Comert. Ct.: Petkovic .

Arbitro: Turpin (Francia)

Marcatori: 4′ st Embolo (S), 29′ st Moore (G)

Ammoniti: Moore (G); Schar, Mbabu (S)