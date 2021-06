Terme Francescane,nel cuore verde dell” Umbria un’oasi di benessere

In umbria cuore verde d’Italia, in località San Felice Terme , tra i comuni di Assisi, Spello e Cannara sorge la stazione termale Terme Francescane Village.

La zona ricca di storia con numerosi reperti di Terme Romane come testimoniano i reperti archeologici rinvenuti ad Assisi, Spello, Bevagna e Cannara e come sottolineato da citazioni come quella dello storico del XVII secolo Fausto Gentile Donnola che parlando delle sorgenti adiacenti allo stabilimento ne esaltava le virtù terapeutiche: “L’acqua perfetta e per uso dei bagni et hoggi ancora serve detta acqua per chi patisce di male di fegato e di difficoltà ad urinare“.

In un rigoglioso parco tematico con monumenti, piazze e vie dedicate alla storia francescana che in queste zone ha tratto le sue origini e lasciato le sue principali tracce, sgorgano a valle provenienti dal Monte Subasio (citato da Dante nell’XI Canto del Paradiso nella Divina Commedia) sorgenti dalle numerose proprietà Terapeutiche riconosciute e certificate dal Ministero della Salute.

Il Parco con all’interno uno splendido laghetto ricco di fauna locale conferisce al luogo un’atmosfera d’incanto regalando sensazioni di grande relax che amplificano il piacere dei soggiorni, delle terapie e dei percorsi benessere.

Le aree circostanti sono fornite di ampi parcheggi riservati unicamente ai clienti che usufruiscono dei servizi presenti nella stazione termale (cure termali, soggiorno, centro di fisioterapia e riabilitazione, aree di servizi e ristoro).

L’acqua che si sfrutta presso lo stabilimento Terme Francescane Village è un’acqua solfurea. Le acque di questo tipo vengono impiegate da secoli nelle strutture termali per la cura di varie patologie: malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, malattie cardiovascolari, ginecologiche, reumatiche e dermatologiche, infatti anche ultimamente in un convegno tenutosi a Napoli molti scienziati di fama mondiale e premi NOBEL hanno riconosciuto l’utilità per il nostro organismo dell’idrogeno solforato esaltandone le qualità terapeutiche.

Fisioterapia e Riabilitazione

Centro di Fisioterapia e Riabilitazione

Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione San Felice Terme sorge all’interno del Parco Tematico Francescano.

Il nostro staff di medici e fisioterapisti è a vostra disposizione per valutare il vostro caso e per seguirvi in tutte le fasi del percorso riabilitativo.

E’ possibile soggiornare e trascorrere periodi di riabilitazione usufruendo di un trattamento agevolato per la degenza direttamente all’interno della struttura delle Terme Francescane.

Per ulteriori informazioni siamo a vostra disposizione, consulti la pagina dei contatti o direttamente sul sito del Centro di Fisioterapia e Riabilitazione San Felice Terme.

Il meraviglioso parco e le eleganti sale interne sono la location ideale per cerimonie e banchetti. Chiedici come affittarle!

Da oggi è disponibile anche un’ampia area camper attrezzata per ogni esigenza

Al centro dell’isolotto è stata attrezzata un’area ristoro dove è possibile consumare pasti veloci e acquistare prodotti tipici Umbri.

Nella terra di S. Francesco

La nostra struttura sorge alle falde del monte Subasio, tra Spello e Assisi, nel cuore dell’Umbria e della terra di S. Francesco d’Assisi.