Saranno Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas a giocarsi la vittoria del Roland Garros 2021.

Il serbo si aggiudica in rimonta il big match con Rafael Nadal e vince in 4 ore e 10 minuti di gioco con il risultato di 3-6, 6-3, 7-6(4), 6-2, centrando la sesta finale sulla terra rossa francese. Sarà la prima in uno Slam, invece, per il greco, che batte 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3 Alexander Zverev e si guadagna la sfida al numero uno al mondo.