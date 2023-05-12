SERIE BKT – designazioni 37^ giornata

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 37ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma sabato 13 Maggio.
ASCOLI – COSENZA h. 14.00
COLOMBO
IMPERIALE – CAPALDO
IV: ANGELUCCI
VAR: FOURNEAU
AVAR: AYROLDI
BARI – REGGINA h. 14.00
MINELLI
DEL GIOVANE – DI GIACINTO
IV: MAROTTA
VAR: RAPUANO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
AVAR: MARINELLI (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
BENEVENTO – MODENA h. 14.00
GHERSINI
RASPOLLINI – D’ASCANIO
IV: CENTI
VAR: PEZZUTO (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)
AVAR: GIUA (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)
BRESCIA – PISA h. 14.00
AURELIANO
BACCINI – SCARPA
IV: SAIA
VAR: FABBRI
AVAR: MUTO
CAGLIARI – PALERMO h. 14.00
VALERI
VIVENZI – GALETTO
IV: PANETTELLA
VAR: GUIDA
AVAR: FERRIERI CAPUTI
COMO – TERNANA h. 14.00
GARIGLIO
YOSHIKAWA – FONTEMURATO
IV: MASTRODOMENICO
VAR: ABISSO (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)
AVAR: BARONI (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)
SPAL – PARMA h. 14.00
IRRATI
PAGLIARDINI – GARZELLI
IV: PETRELLA
VAR: MAZZOLENI (ON-SITE STADIO “PAOLO MAZZA”)
AVAR: MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO “PAOLO MAZZA”)
SUDTIROL – CITTADELLA h. 14.00
SERRA
TRINCHIERI – LONGO F.
IV: GIACCAGLIA
VAR: DIONISI (ON-SITE STADIO “DRUSO”)
AVAR: LOMBARDO (ON-SITE STADIO “DRUSO”)
VENEZIA – PERUGIA h. 14.00
MAGGIONI
MORO – CAVALLINA
IV: MAGGIO
VAR: BANTI
AVAR: LONGO S.
FROSINONE – GENOA h. 16.15
MIELE G.
DI MONTE – LAUDATO
IV: COLLU
VAR: MANGANIELLO (ON-SITE STADIO “BENITO STIRPE”)
AVAR: MASSIMI (ON-SITE STADIO “BENITO STIRPE”)