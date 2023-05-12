SERIE BKT – designazioni 37^ giornata

Redazione 12 Maggio 2023 Designazioni arbitrali Commenti disabilitati su SERIE BKT – designazioni 37^ giornata

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 37ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma sabato 13 Maggio.

ASCOLI – COSENZA     h. 14.00

COLOMBO

IMPERIALE – CAPALDO

IV:      ANGELUCCI

VAR:     FOURNEAU 

AVAR:       AYROLDI

BARI – REGGINA    h. 14.00

MINELLI

DEL GIOVANE – DI GIACINTO

IV:      MAROTTA

VAR:     RAPUANO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

AVAR:       MARINELLI (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

BENEVENTO – MODENA      h. 14.00

GHERSINI

RASPOLLINI – D’ASCANIO

IV:       CENTI

VAR:      PEZZUTO (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)

AVAR:       GIUA (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)

BRESCIA – PISA      h. 14.00

AURELIANO

BACCINI – SCARPA

IV:     SAIA

VAR:     FABBRI

AVAR:     MUTO

CAGLIARI – PALERMO    h. 14.00

VALERI

VIVENZI – GALETTO

IV:      PANETTELLA

VAR:     GUIDA

AVAR:     FERRIERI CAPUTI

COMO – TERNANA      h. 14.00

GARIGLIO

YOSHIKAWA – FONTEMURATO

IV:     MASTRODOMENICO

VAR:     ABISSO (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

AVAR:      BARONI (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

SPAL – PARMA    h. 14.00

IRRATI

PAGLIARDINI – GARZELLI

IV:     PETRELLA

VAR:     MAZZOLENI (ON-SITE STADIO “PAOLO MAZZA”)

AVAR:     MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO “PAOLO MAZZA”)

SUDTIROL – CITTADELLA    h. 14.00

SERRA

TRINCHIERI – LONGO F.

IV:     GIACCAGLIA

VAR:      DIONISI (ON-SITE STADIO “DRUSO”)

AVAR:       LOMBARDO (ON-SITE STADIO “DRUSO”)

VENEZIA – PERUGIA      h. 14.00

MAGGIONI

MORO – CAVALLINA

IV:       MAGGIO

VAR:      BANTI

AVAR:      LONGO S.

FROSINONE – GENOA    h. 16.15

MIELE G.

DI MONTE – LAUDATO 

IV:     COLLU

VAR:     MANGANIELLO (ON-SITE STADIO “BENITO STIRPE”)

AVAR:      MASSIMI (ON-SITE STADIO “BENITO STIRPE”)