Roma , Mourinho:”Non è stata una partita facile, dal punto di vista mentale è stata difficile”

Josè Mourinho è il numeroso pubblicopresnete alla stadio Olimnpico si godono la vittoria contro il Bayer Leverkusen , andata semifinale Europa League.

. Il tecnico portoghese, intervenuto ai microfoni di Sky, si è detto orgoglioso del risultato ottenuto facendo un plauso ai suoi: “Merito dei ragazzi, hanno questa mentalità e questa voglia. Hanno empatia, senso della responsabilità per fare di tutto per fare felici i tifosi. Abbiamo avuto grandi momenti, le persone per strada ci ha mostrato tanto. Anche uno come me le sente dentro e i ragazzi rispondono bene”.