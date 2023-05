Motogp , Gp Francia: tutto difficile per Bagnaia

Francesco Bagnaia entra in top 10 in combinata nel GP di Francia a Le Mans per un pelo, con una Ducati che si piazza al nono posto della cronometrica nel finale di libere 2 che hanno visto il campione del mondo in carica in difficoltà.

Una desmosedici diversa rispetto al mattino, con l’iridato che ha spiegato le sue difficoltà: “L’ultimo run mi ha aiutato molto ad essere tranquillo, perché prima ero abbastanza preoccupato. Stamattina andava tutto benissimo, ma poi dal time attack in avanti è stato tutto difficile”.