Mancini:”manca un mese alla Nations League e penso solo a quella”

Alla domanda se il ct della nazionale Roberto mancini valuterebbe un ritorno ad allenare una sqyadra di club , il ct ha risposto:” ? No, manca un mese alla Nations League e penso a quella”

Mancini presente aella “Milano Football Week” organizzata dalla Gazzetta dello Sport. “Novità dai convocati? Non credo più di tanto, il campionato sta dando qualche nome di qualche ragazzo che sta facendo bene. Sicuramente non è un momento semplice per la fase offensiva, non ci sono tanti giocatori e quelli che abbiamo hanno avuto problemi, ma manca un mese. Speriamo di recuperare bene qualcuno”.