Giro d’Italia: a Campo Imperatore trionfa Bais

Impresa di Davide Bais, l’azzurro trionfa sul Gran Sasso, nell’arrivo a Campo Imperatore, e centra la sua prima vittoria tra i professionisti.

Una lunghissima fuga lunga 215 chilometri con due compagni di fuga Vacek e Petilli. Alle loro spalle il gruppo maglia rosa mai nessuna iniziativa per andare a riprendere i tre fuggitivi

La vittoria di Bais non fa da contorno alla totale rinucia deei big per dare una scossa alla classifica generale Il gruppo maglia rosa si è limitato solo a contenere il distacco dei battistrada per impedire che Petilli prendesse la maglia rosa.

Ordine di arrivo della 7^ tappa

1) Davide Bais in 6h 08′ 40”

2) Karel Vacek – 9”

3) Simone Petilli – 16”

4) Remco Evenepoel – 3’10”

5) Primoz Roglic – ST

6) Thibaut Pinot – ST

7) Geraint Thomas – ST

8) Joao Pedro Almeida – ST

9) Edward Dunbar – ST

10) Christian Scaroni – ST

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2023 (dopo la settima tappa)

1 1 – LEKNESSUND Andreas Team DSM 20 9″ 29:02:38

2 2 – EVENEPOEL Remco Soudal – Quick Step 3″ 0:28

3 3 – PARET-PEINTRE Aurélien AG2R Citroën Team 10″ 0:30

4 4 – ALMEIDA João UAE Team Emirates 1:00

5 5 – ROGLIČ Primož Jumbo-Visma 2″ 1:12

6 6 – THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 1:26

7 7 – VLASOV Aleksandr BORA – hansgrohe ,,

8 9 ▲1 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 1:30

9 11 ▲2 KÄMNA Lennard BORA – hansgrohe 1:54

10 12 ▲2 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 1:59

11 13 ▲2 DUNBAR Eddie Team Jayco AlUla 2:15

12 14 ▲2 SIVAKOV Pavel INEOS Grenadiers 2:23

13 15 ▲2 HAIG Jack Bahrain – Victorious 2:26

14 16 ▲2 DE PLUS Laurens INEOS Grenadiers 2:32

15 17 ▲2 PINOT Thibaut Groupama – FDJ 2:33

16 18 ▲2 ARENSMAN Thymen INEOS Grenadiers ,,

17 20 ▲3 CARTHY Hugh EF Education-EasyPost 2:46

18 21 ▲3 VINE Jay UAE Team Emirates 2:47

19 22 ▲3 BUITRAGO Santiago Bahrain – Victorious 2:52

20 23 ▲3 POZZOVIVO Domenico Israel – Premier Tech 3:01

21 19 ▼2 BARTA Will Movistar Team 3:18

22 25 ▲3 RUBIO Einer Augusto Movistar Team 3:35

CLASSIFICA GENERALE GIRO 2023: MAGLIA ROSA CLASSIFICA A PUNTI GIRO 2023: MAGLIA CICLAMINO CLASSIFICA SCALATORI GIRO 2023: MAGLIA AZZURRA CLASSIFICA GIOVANI GIRO 2023: MAGLIA BIANCA 1. Andreas Leknessund (NOR, Team DSM) 29:02:38 1. Jonathan Milan (ITA, Bahrain Victorious) 110 punti 1. Davide Bais (Eolo-Kometa) 86 punti 1. Andreas Leknessund (NOR, Team DSM) 20:02:38

Domani 8^ tappa da Terni a Fossombrone 207 km.

La partenza fittizia è prevista alle ore alle 12.00, infine l’arrivo è calcolato tra le 16.54 e le 17.29