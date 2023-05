Football Americano Seconda Divisione agli interdivisionali CIF9 alla Week 11

In Seconda Divisione comincia la fase interdivisionale per i Gironi A e B per definire il ranking e riequilibrare il “peso” del torneo uscendo dai confini imposti dal regolamento. Week 11 del tutto regolare, invece, nel Girone C e in CIF9, dove saranno 8 le squadre in gara.

Undicesima giornata di Campionato sia in Seconda Divisione che in CIF9, e fase interdivisionale al via per i Gironi A e B del campionato cadetto.

I Giaguari Torino (primi del Girone A) affronteranno in casa, al Primo Nebiolo, i Daemons Cernusco (quarta forza del Girone B), due squadre che si conoscono bene e che negli ultimi anni hanno dato vita a partite tiratissime, spartendosi equamente vittorie e sconfitte. La stagione 2023 dei lombardi è stata sin qui altalenante e la sfida contro i Giaguari potrebbe rilanciarne le ambizioni in un girone ad oggi dominato dai Lions Bergamo. E a proposito dei bergamaschi, domenica a Stezzano riceveranno i Pirates Savona, cliente scomodissimo attualmente appaiato ai Giaguari in vetta al Girone A, con cinque vittorie e una sconfitta. Terza e ultima partita interdivisionale quella tra Redskins Verona e Reapers Torino, quarti classificati nei rispettivi gironi: i veneti sono in cerca della seconda vittoria stagionale e giocheranno in casa, mentre per i Reapers, ancora a secco di W, questa potrebbe essere l’occasione per cogliere la prima soddisfazione di una stagione decisamente avara.

Tutto regolare, invece, per quanto riguarda il Girone C, dove troviamo in programma solo la sfida tra Roosters Romagna e Grizzlies Roma, rispettivamente terzi e quinti della classifica, con i romani ancora fermi sullo 0-6 e chiamati ad una difficile trasferta, complice anche il maltempo previsto nel weekend in Emilia Romagna (ma un po’ in tutta Italia, a guardare le previsioni meteo!).

In CIF9, quattro partite in calendario e Pretoriani Roma unico team in gara ancora imbattuto. Toccherà agli Elephants Catania provare a rovinarne la festa in una partita decisamente importante per i siciliani che devono difendere e possibilmente migliorare la propria posizione nel ranking se vogliono accedere ai Playoff. Importante impegno anche per i Crusaders Cagliari, oggi virtualmente a soli due gradini dalla “zona rossa” della classifica nazionale, che affronteranno in casa gli Hammers Monza Brianza. Trasferta sulla carta più semplice per i Rams Milano, che a Varese giocheranno contro i Gorillas ancora a secco di vittorie nel complicato Girone C. Chiuderanno la Week 11 RVL Achei Crotone e Briganti 82 Napoli: quattro sconfitte a testa sin qui per queste due squadre, ma con i napoletani che hanno giocato (e vinto) una partita in più. La vittoria degli Achei porterebbe a pari punti ben 3 delle 6 squadre inserite nel Girone A, anche se il discorso Playoff pare ormai fuori portata per tutte e tre.

Questo il programma ufficiale del weekend:

CAMPIONATO ITALIANO SECONDA DIVISIONE – Week 11

Sabato, 13 maggio

h. 18.00 Giaguari Torino vs Daemons Cernusco

h. 20.30 Roosters Romagna vs Grizzlies Roma

Domenica, 14 maggio

h. 14.30 Redskins Verona vs Reapers Torino

h. 15.00 Lions Bergamo vs Pirates Savona

CAMPIONATO ITALIANO A 9 GIOCATORI – TROFEO PAOLO CROSTI – Week 11

Sabato, 13 maggio

h. 20.30 Gorillas Varese vs Rams Milano

Domenica, 14 maggio

h. 12.30 Crusaders Cagliari vs Hammers Monza Brianza

h. 14.00 Pretoriani Roma vs Elephants Catania

h. 15.30 RVL Achei Crotone vs Briganti 82 Napoli

Risultati LIVE e link diretti agli streaming sulla web app federale GAMEDAY: https://gameday.fidaf.org/