.Vincenzo Italiano mastica amaro dopo la sconfitta contro il Basilea.

“Andare a scardinare il loro blocco basso non sarà facile ma andremo in Svizzera per ribaltare il risultato. Abbiamo le possibilità per farlo, stasera abbiamo fatto una buonissima gara ma loro non mollano mai e lo sapevamo. Hanno vinto il primo tempo ma cercheremo di andare lì e ribaltare tutto. Bravi loro, ma ce la giocheremo“.