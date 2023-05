Europa League: Gatti al (97′) riponde a En Nesyri

Juventus-Siviglia 1-1 nella gara d’andata della semifinale di Europa League.

Match difficile per la Juve contro il Siviglia, nonostantebla buona partenza dei bianconeri , gli spagnoli passano in vantaggio al (26′): ripartenza di Ocampos , cross rasoterra , velo di Gil e piattone di En Nesyri. Il Siviglia attende e riparte con la Juve alla ricerca del pareggio. Rakitic sfiora il raddoppio, pi Miretti ha l’occasione per pareggiare , ma preferisce appoggaire di testa a centro area con la palla recuperata dalla difesa avversaria.

Nella rirpesa il Siviglia ha tenuto bene sugli attacchi bianconeri con la freschezza in campo Illing Jr. entrato al posto di Miretti. Badè commette fallo in area su Rabiot , il VAR non interviene, Sembra fatta per il Siviglia invece , l’ultimo pallone della partita però, sugli sviluppi di corner, il colpo di testa di Gatti su sponda di Pogba ha portato al pareggio, gol confermato dal Var su proteste del Siviglia sul tocco della palla terminata in precedenza in cormer.

IL TABELLINO

JUVENTUS-SIVIGLIA 1-1

Juventus (3-5-1-1): Szczesny ; Danilo , Bonucci (16′ st Gatti ), Alex Sandro ; Cuadrado , Miretti (1′ st Iling jr ), Locatelli , Rabiot ; Kostic (1′ st Chiesa ); Di Maria (25′ st Pogba ); Vlahovic (16′ st Milik ). A disp.: Pinsoglio, Perin, Kean, Rugani, Soulé, Paredes, Fagioli. All.: Allegri

Siviglia (4-2-3-1): Bounou ; Navas , Badé , Gudelj , Acuna ; Fernando , Rakitic; Ocampos (34′ Montiel ), Oliver Torres (28′ st Gomez ), Gil (36′ st Lamela); En-Nesyri . A disp.: Dmitrovic, Flores, Montiel, Telles, Rekik, Rafa Mir, Lamela, Bueno. All.: Mendilibar.

Arbitro: Siebert (Germania)

Marcatori: 26′ En Nesyri (S), 52′ st Gatti (J)

Ammoniti: Rabiot, Locatelli, Chiesa (J), Rakitic, Gil, Badé, Lamela (S)