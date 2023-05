Domenica, torna ‘Eroica Japan”

Eroica Japan domenica 14 maggio a Izu, nella regione a sud di Tokyo.E’ stata la prima Eroica a varcare i confini d’Italia; ormai 10 anni fa Già nell’album le immagini suggestive di Eroica South Africa 2023, (nella foto)

Quello di metà maggio è un week end di grande rilievo per il mondo Eroica. Domenica 14 maggio, infatti, è in programma Eroica Japan, la prima Eroica a varcare i confini del Chianti: “Dieci anni fa la prima Eroica Japan – racconta Giancarlo Brocci, ideatore de L’Eroica -. Maggio 2013, alle pendici del monte Fuji, che da questa edizione torneremo ad avere sullo sfondo. Dopo Kusatsu e le sue terme storiche, dopo la gestione degli amici Emi ed Aki, la nuova organizzazione ha riproposto il sud di Tokyo, la penisola di Izu ed alcune strade bianche in un contesto paesaggistico speciale, tra mare e montagna. Gli iscritti in aumento ed una decisa maggiore promozione dell’evento, uniti alla passione giapponese per la storia e la meccanica della bici, indicano una prospettiva di crescita davvero importante per questa rinnovata versione di Eroica Japan, che vivremo e racconteremo presto con gioia”.



La stagione Eroica all’estero, in realtà, è iniziata già lo scorso mese di aprile con Eroica South Africa e i suoi scenari da capogiro. Un’Eroica, sia nella sua natura Classic che in quella NOVA, che ha visto protagonisti oltre 200 ciclisti, con una caratteristica particolare: “Abbiamo osservato – sottolinea Amedeo Polito, responsabile degli eventi Eroica all’estero – che a Montagu sono venuti a pedalare ciclisti molto giovani. La media è stata infatti di 35 anni; la media più giovane in assoluto finora”.



Dopo Eroica South Africa e Eroica Japan il prossimo appuntamento Eroica all’estero è fissato domenica 4 giugno ad Haro, nella regione de La Rioja con Eroica Hispania. Nel frattempo, domenica 28 maggio, nella splendida Val d’Orcia in provincia di Siena, a migliaia prenderanno parte alla nuova edizione di Eroica Montalcino.