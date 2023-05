Conference League: Fiorentina-Basilea 1-2

Nell’andata delle semifinali di Conference League la Fiorentina si fa rimontare dal Basilea 2-1.

alcio d’angolo di Biraghi e colpo di testa di Cabral, che colpisce la sua ex squadra firmando la sua settima rete in Conference Al Franchi passa il Basilea (2-1) , nell’andata semifinale Conference League. Una vera beffa per la squadra di Italiano in vantaggio al (25′):calcio d’angolo di Biraghi e colpo di testa di Cabral, che colpisce la sua ex squadra firmando la sua settima rete in Conference .Nella ripresa gli svizzeri la ribaltano con Diouf e Amdouni.

FIORENTINA-BASILEA 1-2

IL TABELLINO

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano ; Dodò , Quarta , Ranieri , Biraghi ; Amrabat (27’ st Castrovilli ), Mandragora ; Ikoné (36’ st Kouamé ), Bonaventura (40’ st Barak), Gonzalez (27’ st Brekalo ); Cabral (36’ st Jovic ). A disp. Cerofolini, Venuti, Terzic, Bianco, Igor, Duncan, Saponara. All. Italiano

Basilea (3-5-2): Hitz ; Lang , Adams , Pelmard ; Ndoye , Diouf , Xhaka 6, Burger (40’ st Males sv), Calafiori (18’ st Millar ); Augustin (32’ st Zeqiri ), Amdouni . A disp. Salvi, De Mol, Fink, Essiam, Frei, Vogel, Kade, Novoa. All. Vogel

Arbitro: Letexier

Marcatori: 25’ Cabral (F), 71’ Diouf (B), 92’ Amdouni (B)

Ammoniti: Adams (B), Burger (B), Ndoye (B)