Cagliari – Fiorentina finisce 0-0. Una partita la più brutta giocata in questa stagione che non ha regalato alcuna emozione .

. I due portieri mai impegnati , ha vinto la pura e il tatticismo estremo organizizato dai due tecnici, Iachini e Semplici .Un punto per uno che muove la classifica per la salvezza per entrame le squadre. La Fiorentina potrebbe festeggiare la permanenza in A dal risultato di stasera del Benevento.