Vittoria del Real Madrid 2-0 contro il Chelsea andata dei quarti di Champions League.-

Partono bene i Blues, subito pericolosi con Joao Felix e Sterling, ma i Blancos la sbloccano grazie al tap-in di Benzema. Nella ripresa gli inglesi restano in dieci per l’espulsione di Chilwell e gli spagnoli dominano, raddoppiando con Asensio. Semifinale più vicina quindi per Ancelotti, atteso dal ritorno a Stamford Bridge tra sei giorni.