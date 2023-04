Champions League: Milan-Napoli 1-0, decide Benaccer

Il primo round quarti di finale Champions League se lo aggiudica il Milan, martedì la gara di ritorno allo stadio Maradona .

Senza Osimhen e Simeone , il Napoli parte bene con 20 minuti di grandi occasioni per passare in vantaggio , ben 6 palle gol, la più clamorosa capitata a Kvara con il salvataggio sula line a di Krunic.

Il Milan risponde conL eao , la lunga galoppata del portoghese m la conclusione si perde di poco a lato.

Al 40ì il vantaggio rossonero: Diaz sfugge a Lobotka e Mario Rui, superiorità numerica , palla a Benaccer tiro violento alle spalle di Meret. Prima del riposo , traversa clamorosa centrata da Kajer da calcio d’angolo

Nella ripresa il Napoli insiste alla ricerca del pareggio ma rimane in 10 per l’espulsione per doppia ammonizione di Anguissa (74′). All’87’ Maignan è super su Di Lorenzo e Olivera sfiora il pareggio con un colpo di testa alto di un soffio su cross di Politano. Al ritorno Spalletti dovrà anche fare a meno di Kim, diffidato e ammonito.

IL TABELLINO

MILAN-NAPOLI 1-0

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz (35′ st Rebic), Bennacer (22′ st Saelemaekers), Leao; Giroud. A disp.: Mirante, Ballo-Toure, Kalulu, Florenzi, Origi, Thiaw, Messias, Pobega, Gabbia, De Ketelaere. All.: Pioli

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (36′ st Olivera); Anguissa, Lobotka, Zielinski (35′ st Ndombele); Lozano (24′ st Raspadori), Elmas, Kvaratskhelia (36′ st Politano). A disp.: Idasiak, Gollini, Juan Jesus, Ostigard, Gaetano, Bereszinski. All.: Spalletti

Arbitro: Kovacs (Romania)

Marcatori: 40′ Bennacer

Ammoniti: Zielinski (N), Bennacer (M), Di Lorenzo (N), Anguissa (N), Saelemaekers (M), Rrahmani (N), Calabria (M).

Espulsi: Al 29′ st Anguissa (N) per doppia ammonizione

Note: Al 44′ ammonito Pioli (M) per proteste