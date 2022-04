Qualificazioni mondiali calcio femminile. Svizzera – Italia 0-1

L’Italia femminile supera per 1-0 a Thun la Svizzera nella gara valida per le qualificazioni ai Mondiali. (foto , l’eesultanza della Girelli dopo il gol)

Dominio delle azzurre guidate da Milena Bertlini.

Il gol nel secondo tempo di Cristiana Girelli su calcio di punizione dal limite , la palla termina in rete , deviata leggermente da una componente in barriera.

Il successo permette alle Azzurre di scavalcare le elvetiche in testa alla classifica del girone ipotecando il pass diretto per la manifestazione che si disputerà nel 2023 in Australia e Nuova Zelanda senza dover passare dai playoff. In classifica le azzurre salgono a 21 punti staccando di due lunghezze le elvetiche.

Le prossime sfide sono in programma il 2 settembre contro la Moldavia in trasferta e il 6 settembre in casa contro la Romania. La prima del girone passa direttamente al Mondiale.

Svizzera -Italia