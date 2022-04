Calcio Italia Femminile, Bertolini:” le ragazze sono state brave ,sempre in partita”

“Siamo felici, è stata una vittoria sofferta e meritata”: così ai microfoni di Rai Sport la ct dell’Italdonne, che battendo la Svizzera si è portata in testa al gruppo G delle qualificazioni per i Mondiali 2023. “Le ragazze sono state brave – ha aggiunto Milena Bertolini – sempre in partita fino alla fine.

Hanno avuto fiducia e la vittoria è meritata, l’abbiamo cercata. Adesso cambia la situazione, dipende tutto da noi. Abbiamo due partite a settembre, oggi abbiamo fatto un passo importante per questo Mondiale”.