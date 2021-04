Serie A: Fiorentina-Atalanta 2-3

L’Atalanta batte la Fiorentina 3-0. Doppietta di Duvan Zapata e di Vlahovic. Ilicic risolve su clacio di rigore

L’Atalanta conquista la quarta vittoria consecutiva e si riporta in classifica a+2 sul Napoli, in zona Champions.

Parte bene la Dea , al 13′ Zapata di testa su da corner battuto da Malinovski relaizza il vantaggio atalantino , e al 37′ su veloce contropiede rinnescato da Romero e rifinito da Malinovskyi , il colombiano raddoppia . In precedenza la Viola si rende pericolosa in area nerazzurra con Caceres .

Nella ripresa la Fiorentina è un’altra squadra , l’Atalanta subisce il gioco dei padroni di casa .Così in nove minuti la squadra di Iachini ristabilisce la parità:Al 57′ dopo una rimessa contestata e invertita, la Viola ha riaperto il match con il sinistro di Vlahovic da centro area dopo una sponda di testa di Caceres, trovando anche il pareggio nove minuti più tardi, sempre con il serbo dopo un’azione in profondità di Kouamé pochi minuti dopo l’uscita di Muriel e Malinovskyi in casa nerazzurra e il ritorno alla difesa a tre. L’equilibrio però è durato poco più di due minuti, giusto il tempo per Ilicic di procurarsi un calcio di rigore per tocco di mano in area di Martinez Quarta e trasformarlo con una conclusione centrale, Zapata e Pasalic sèrecanp le opportunità per calare il poker.

IL TABELLINO

FIORENTINA-ATALANTA 2-3

Fiorentina (3-5-2): Dragowski ; Milenkovic , Pezzella , Martinez Quarta (32′ st Venuti ); Caceres , Bonaventura (32′ st Callejon ), Amrabat (26′ st Valero ), Castrovilli (26′ st Eysseric ), Biraghi ; Kouamé , Vlahovic . A disp.: Terracciano, Rosati, Barreca, Malcuit, Montiel, Maxi Olivera, Ponsi, Munteanu. All.: Iachini .

Atalanta (4-2-3-1): Gollini ; Toloi , Romero (1′ st Djimsiti ), Palomino , Gosens ; Freuler , De Roon ; Malinovskyi (18′ st Maehle ), Pasalic , Muriel (18′ st Ilicic ); Zapata (41′ st Miranchuk ). A disp.: Sportiello, Rossi, Caldara, Sutalo, Ruggeri, Kovalenko, Lammers. All.: Gasperini

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 13′ Zapata (A), 39′ Zapata (A), 12′ st Vlahovic (F), 22′ st Vlahovic (F), 25′ st rig. Ilicic (A)

Ammoniti: Pezzella, Amrabat, Milenkovic (F); Romero (A)