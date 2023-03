Torino , Juric:”Siamo stati bravi a fare due gol subito e chiuderci bene”

Ivan Juric si gode il successo del suo Torino a Lecce le parole del tecnico a Sky Sport -.

È una vittoria importante anche se potevamo fare qualcosina in più, ma i ragazzi hanno preferito non rischiare nulla. Radonjic? Ci sono giocatori su cui lavori tecnicamente e altri sui quali devi lavorare sull’attenzione e sulla testa. Lui è un ragazzo di grande talento. Per ora, nella sua vita, non si è espresso bene proprio per questo. Avrà i suoi alti e bassi, ma oggi ha fatto due cose fantastiche lavorando bene durante tutta la partita. Europa? In questo momento la nostra classifica è fantastica, i giocatori danno il massimo e vediamo dove possiamo arrivare”.