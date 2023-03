Serie A-Roma – Sassuolo 3-4

Roma-Sassuolo 3-4 nella 26a giornata di Serie A

. All’Ollimpico il Sassuolo batte la Roma , occasione sfumata dai giallorossi di agganciare il secondo posto in classifica. Neroverdi avanti di due gol già al 18′ con la doppietta di Laurienté,. La Roma accorcia con Zalewski al 26′. Poco prima dell’intervallo Kumbulla perde la testa si fa espellere per un afallo di reazione su Berardi , lasciando la Roma in dieci con il calcio di rigore rasformato dal capitano del Sassuolo.

Nella ripresa Dybala al 50′ da fiducia alla squadra e con un tiro a giro accorcia le distanze 50′, ma a un quarto d’ora dal termine Pinamonti ha calato il poker per il terzo successo consecutivo degli emiliani che la rete di Wijnaldum al 94′ non ha messo in discussione.

IL TABELLINO

ROMA-SASSUOLO 3-4

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio ; Kumbulla , Smalling , Ibanez ; Zalewski (32′ st Volpato ), Bove (1′ st Dybala ), Matic (10′ st Camara ), Spinazzola (1′ st Karsdorp 5); Wijnaldum , El Shaarawy ; Abraham (32′ st Majchrzak ). A disp.: Boer, Svilar, Celik, Mancini, Keramitsis, Tahirovic, Pisilli. All.: Mourinho (in panchina Foti)

Sassuolo (4-3-3): Consigli ; Toljan , Ferrari, Ruan (19′ st Erlic ), Rogerio; Frattesi , Lopez (19′ st Obiang ), Henrique ; Berardi (31′ st Bajrami ), Pinamonti , Laurienté (31′ st Defrel ). A disp.: Pegolo, Russo, Marchizza, Romagna, Zortea, Harroui, Thorstvedt, Alvarez, Ceide, Defrel. All.: Dionisi

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 13′ Laurienté (S), 18′ Laurienté (S), 26′ Zalewski (R), 49′ rig. Berardi (S), 5′ st Dybala (R), 30′ st Pinamonti (S), 49′ st Wijnaldum (R)

Ammoniti: Smalling, Matic, Ibanez (R); Lopez, Ruan (S)

Espulsi: 47′ Kumbulla (R) per fallo di reazione