Lecce, Baroni:” anche oggi ci penalizzano gli episodi”

Marco Baroni ha commentato così il ko del suo Lecce contro il Torino:

“Secondo me la squadra ha fatto una buona prestazione – le parole del tecnico a Dazn -. È stata la partita in cui il Torino ha tirato meno verso la porta. Anche oggi ci penalizzano degli episodi, degli errori che non dobbiamo commettere e che ci fanno buttare al vento la prestazione. Siamo entrati 49 volte in area di rigore. La nostra prova è stata molto buona e l’ho detto anche ai ragazzi, aggiungendo che non possiamo permetterci di subire questi go”.