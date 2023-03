Napoli, Spalletti: “Dopo 20 minuti abbiamo reagito da grande squadra”

E’ un Luciano Spalletti felicissmo ai microfoni Dazn dopo la bella vittoria (2-0) con l’Atalanta:

Abbiamo giocato una grande partita e sul campo abbiamo buttato la giusta cattiveria. “Tutti sanno che faremo di tutto per arrivare a vincere il campionato, ma bisogna giocare ancora tante partite. Serve avere carattere, voglio una squadra tosta come stasera”.Spalletti si complimenta con Kim:””Ogni partita fa venti cose incredibili, è il centrale più forte del mondo. Quello che gli dici codifica, poi parte e va in guerra. Riesce a portare la palla da una parte all’altra del campo in cinque secondi. L’infortunio? Sta benissimo, quando è uscito gli ho detto di non inventarsi niente che domani si deve allenare”.