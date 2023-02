Tour Oman: Harrada vince la seconda tappa e conquista la maglia da leader della coirsa

Foto: © A.S.O. / Associazione ciclistica dell’Oman /Thomas Maheux

Un feroce attacco negli ultimi metri lungo la salita del Qurayyat ha regalato a Jesus Herrada (Cofidis) i premi a cui puntava: la vittoria nella tappa 2 del Tour of Oman 2023 e la testa della classifica generale. Il puncheur spagnolo ha sfruttato al massimo le sue capacità e la sua conoscenza di questo specifico terreno per balzare al momento giusto e avere la meglio su Maxim Van Gils (Lotto Dstny) e Diego Ulissi (UAE Team Emirates). Già salito sul podio al Tour of Oman (3° nel 2019, anno che lo ha visto arrivare 2° a Qurayyat), Herrada dice di voler mantenere la maglia rossa fino a Jabal Al Akhdhar (Green Mountain), la vetta finale del questa 12a edizione, mercoledì.

Arrivo

1. Jesus Herrada (Cofidis) 4h21’07’’

2. Maxim Van Gils (Lotto Dstny) +00”

3. Diego Ulissi (UAE Team Emirates) +00”

CLASSIFICA GENERALE

1. Jesus Herrada (Cofidis) 7h51’57’’

2. Maxim Van Gils (Lotto Dstny) +04”

3. Diego Ulissi (UAE Team Emirates) +06”

maglia Rossa leader del Tour

Gesù Herrada

(Cofidi)

Maglia Verde a Punti

Gesù Herrada

(Cofidis)

Maglia Bianca Miglior giovane

Maxim Van Gils

(Lotto Dstny)

Maglia gialla ciclista più attivo

Jeroen Meijers

(Terengganu Polygon Cycling Team)