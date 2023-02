SERIE A: Udinese-Sassuolo 2-2

Nel amtch ore 12,30 tra Udinese e Sassuolo , 22^ giornata Serie A , non sono mancati gol con tante emozioni

Alla Dacia Arena la squadra di Sottil passa in vantaggio dopo soli 25 secondi con Udogie. Immediata la reazione del Sassuolo, che pareggia con Matheus Henrique al 6′ e colpiscono un palo con Frattesi (26′).

Friulani nuvamente in vantaggio (28)’ cpon Bijol (terza rete in campionato) , lesto in scivolata da pochi passi. Prima del riposo sfurtunata autorete di Perez al 48′ regala il pari gli ospiti. Nella ripresa l’Udinese ci prova di più ma non riesce a trovare il vantaggio .

IL TABELLINO

UDINESE-SASSUOLO 2-2

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez (41′ st Ebosse); Ehizibue, Samardzic (41′ st Pafundi), Walace, Lovric (35′ st Arslan), Udogie; Pereyra (1′ st Thauvin); Beto (27′ st Success). A disp.: Padelli, Piana, Festy, Masina, Abankwah, Buta, Nestorovski. All.: Sottil

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Marchizza (22′ st Harroui); Frattesi, Obiang (1′ st Lopez), Matheus Henrique; Berardi (12′ Bajrami), Defrel (21′ st Pinamonti), Laurientè (42′ st Ferrari). A disp.: Pegolo, Russo, Alvarez, Ceide, Pieragnolo, D’Andrea, Thorsvedt. All.: Dionisi

Arbitro: Pezzuto

Marcatori: 1′ Udogie (U), 6′ Matheus Henrique (S), 28′ Bijol (U), 47′ aut. Perez (S)

Ammoniti: Laurientè (S), Ehizibue (U), Zortea (S), Perez (U)