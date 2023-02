SERIE A: Tris del Napoli alla Cremonese. Continua la fuga degli azzurri

Napoli ha battuto 3-0 la Cremonese nella 22a giornata di Serie A, per la truppa di Spalletti sesta vittoria consecutiva.

Al Maradona, Kvaratskhelia nel giorno del suo 22/esimo compleanno sblocca il risultato al 22′, il gerogiamo non si accontenta del calcio d’angolo , rientra su Sernicola e piazza un rasoterra angolato che batte Carnesecchi.

Nella ripresa il raddoppio: calcio d’angolo di Zielinsky , Kim raccoglie di testa in tuffo sul secondo palo e Osimhen ben appostato realizza il 17° centro.

La Cremonese si rende pericolosa con Valeri , il laterale calcia , la palla di poco a lato. Al 65′ Elmas completa il tris con un bel diagonale.

IL TABELLINO

NAPOLI-CREMONESE 3-0

Napoli (4-3-3): Meret ; Di Lorenzo , Rrahmani , Kim , Mario Rui (25′ st Olivera ); Anguissa , Lobotka (41′ st Demme), Zielinski (25′ st Elmas ); Lozano (37′ st Raspadori), Osimhen , Kvaratskhelia (37′ st Ndombele ). A disp.: Gollini, Marfella, Bereszynski, Juan Jesus, Ostigard, Demme, Gaetano, Politano, Zerbin, Simeone. All.: Spalletti

Cremonese (5-3-2): Carnesecchi ; Sernicola , Aiwu, Chiriches, Ferrari (1′ st Valeri ), Vasquez (23′ st Ghiglione ); Benassi , Pickel (15′ st Castagnetti ), Meité (30′ st Acella ); Tsadjout (15′ st Ciofani ), Afena-Gyan . A disp.: Sarr, Saro, Galdames. All.: Ballardini.

Arbitro: Massimi

Marcatori: 22′ Kvaratskhelia, 20′ st Osimhen, 34′ st Elmas

Ammoniti: Vasquez, Aiwu (C)