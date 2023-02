SERIE A: Juventus – Fiorentina 1-0. a decidere il match Rabiot

Juventus batte 1-0 la Fiorentina nella sfida valida per la 22esima giornata di Serie A.

Juve che sale a quota 29 punti in classifica. Allo Stadium è un colpo di testa di Rabiot su assist di Di Maria al 34’a determinare il vantaggio bianconero.

Nella ripresa la Juve raddoppia con l’ex Vlahovic il Var annulla per un fuorigioco. La Fiorentina si catapulta tutta in attacco , la Juve attende e gioca di rimessa difesa un pò in fanno. La Viola va in gol con Castrovili , gol annullato da Fabbri per un fuorigioco di Ranieri .Ultimi attacchi della Fiorentina con la Juve che resiste fino al tripice fischio finale con le urla dalla panchina di uno scatenato Massimiliano Allegri.

IL TABELLINO

Juventus-Fiorentina 1-0

Juventus (3-4-3): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa (38′ st Paredes), Vlahovic (20′ st Kean), Di Maria 7 (31′ st Fagioli).

Allenatore: Allegri

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo (35′ st Terzic), Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Amrabat, Duncan (16′ st Castrovilli); Gonzalez (35′ st Cabral), Bonaventura (35′ st Saponara), Ikoné (21′ st Jovic); Kouamé.

Allenatore: Italiano

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 34′ Rabiot (J)

Ammoniti: Rabiot (J), Alex Sandro (J), Duncan (F), Bonaventura (F), Bremer (J), Kostic (J), Kean (J)