SERIE A: Bologna – Monza 0-1 , decide Donati

Il Monza batte il Bologna 1-0, così allo stadio Dall’Ara, brianzoli centrano l’ottavo risultato utile consecutivo e agganciano i felsinei in classificaa quota 29 punti.

A decidere il match il gol al 25′ di Donati, su percussione di Petagna , un rimpallo innarea favorisce la battuta a rete del laterale monzese.

Nella rirpesa il Moza si chiude in difesa a difendere il vantaggio. Motta manda in campo anche Arnautovic al rientro dopo una lunga assenza ma non basta.

IL TABELLINO

BOLOGNA-MONZA 0-1

Bologna (4-2-3-1): Skorupski ; Cambiaso , Posch , Sosa , Lykogiannis ; Schouten (32′ st Medel ), Dominguez (32′ st Moro ); Orsolini , Aebischer (20′ st Arnautovic ), Kyriakopoulos (20′ st Barrow ); Ferguson . A disp.: Bardi, Ravaglia, De Silvestri, Soriano, Pyythia. All.: Motta

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio ; Marlon (34′ st Caldirola ), Marì , Izzo ; Donati(12′ st Birindelli ), Sensi (13′ st Machin ), Rovella , Ciurria ; Pessina (34′ st Ranocchia ), Caprari ; Petagna (23′ st Mota ). A disp.: Cragno, Sorrentino, Antov, Barberis, Valoti, Carboni, Colpani, D’Alessandro, Gytkjaer. All.: Palladino

Arbitro: Zufferli

Marcatore: 25′ Donati

Ammoniti: Izzo (M), Marlon (M), Pessina (M), Arnautovic (B), Birindelli (M)

Note: recupero 2’+7′