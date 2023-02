Alessio Dionisi ai microfoni Sky Sport”

“Abbiamo sofferto un po’ alla fine e abbiamo concluso con un centrocampista che faceva il terzino. Bene per l’atteggiamento e dobbiamo continuare”. Berardi? Speriamo che la sensazione sia come l’esame, mi sento di essere ottimista ma e’ troppo presto”, ha aggiunto in merito all’infortunio dell’attaccante neroverde.