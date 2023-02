Polizia ed Esercito a Schilpario.- Alpi centrali e Alto Adige 2-2

Prima giornata di Coppa Italia di fondo con la Team Sprint a Schilpario (BG) FFOO ed Esercito monopolizzano le categorie seniores Tra junior e U18 vittorie divise equamente tra Alto Adige e Comitato Alpi Centrali . Oggi seconda giornata con la mass start, Campionato Italiano per gli U18. Ph.: Armellini in gruppo.

Ieri a Schilpario (BG) si è alzato il sipario sulla tre giorni di Coppa Italia e Campionato Italiano di fondo con un cielo limpido e un bel sole a riscaldare, da metà mattinata, la Pista degli Abeti.

In programma oggi c’era la Team Sprint per senior, junior e U18, una mattinata densa di confronti serrati dopo le qualifiche, con temperature rigide a garantire la tenuta della neve su una pista tirata a lucido dagli organizzatori dello SC Schilpario.

È delle Fiamme Oro e dell’Esercito il sigillo tra i senior, con Simone Mastrobattista e Mattia Armellini al maschile e con Laura Colombo ed Emilie Jeantet al femminile. Gli altoatesini Wurzer ed Oberhofer e le lombarde Negroni e Isonni hanno invece “firmato” la junior, mentre tra i più giovani (U18) si sono imposti l’ossolano Matli ed il valtellinese Pozzi ed al femminile le altoatesine Marit Folie e Marie Schwitzer.

Terminate le qualifiche, si entra nel vivo della gara. I primi a partire sono i senior maschi che disputano una gara compatta fino agli ultimi due cambi, quando Maicol Rastelli, dell’Esercito A, stacca gli avversari prendendo distanza da Simone Mastrobattista (FFOO A) e Ivan Mariani della Carabinieri B. L’ultimo cambio è quello decisivo, con Armellini che torna in vantaggio sul finale in volata, portando alla vittoria la coppia delle Fiamme Oro A. A seguire, la coppia Esercito A di Maicol Rastelli e Giacomo Gabrielli e infine al terzo posto il gruppo Carabinieri A con Benjamin Schwingshackl e Stefano Dellagiacoma.

La gara senior femminile ha visto protagoniste Emilie Jeantet e Laura Colombo (CS Esercito), e la UnderUp con Maria Eugenia Boccardi e Maddalena Somà, con le prime due a chiudere con un notevole vantaggio.

Prende il via anche la competizione Junior U20, con ben 15 coppie qualificate. Al quarto cambio il gruppo inizia a sfaldarsi in maniera sostanziale, con al comando Hannes Oberhofer della coppia Alto Adige A; al penultimo giro passa in testa Gioele Gaglia di Alpi Centrali B, ma alla fine la vittoria va all’Alto Adige A con Ruben Wurzer e Hannes Oberhofer, dopo aver recuperato le Alpi Centrali B alla prima curva. Al secondo posto la coppia Trentino A con Matteo Franzoni e Denis Doliana, e al terzo posto Veneto B con Marco Gaudenzio e Riccardo Munari.

La gara junior U20 femminile parte con un gruppo compatto, con a capo la ‘padrona di casa’ Lucia Isonni che insieme alla compagna di squadra Giulia Negroni difende i colori del Comitato Alpi Centrali A. Al terzo cambio passa momentaneamente in testa l’Alto Adige, ma sul finale è ancora Lucia Isonni a far staccare il best time agguantando così la vittoria. Al secondo posto, recupera terreno Cassandra Bondaldi che, sulle nevi di casa, stacca il secondo tempo per Alpi Centrali B con Manuela Salvadori, mentre al terzo posto conclude l’Alto Adige A con Ylvie Folie e Romina Bachmann.

Gara particolarmente vivace la U18 maschile con un testa a testa tra Alpi Centrali A, con Gabriele Matli e Federico Pozzi, e la coppia Trentino A, con Luca Ferrari e Andrea Goss. Al penultimo giro passa in testa il trentino Ferrari, ma all’ultimo giro Pozzi recupera l’avversario staccandolo. All’arrivo, Alpi Centrali A vince in solitaria con Federico Pozzi, poco distante arriva il trentino Andrea Goss che centra il secondo posto; dietro la coppia Alpi Centrali B con l’atleta di casa Davide Negroni e Nicholas Rocca.

Infine, a conclusione della giornata si è disputata la gara U18 femminile. Al terzo cambio prende il comando l’Alto Adige con Marie Schwitzer, che insieme alla compagna di squadra Marit Folie convince e vince. A poca distanza, terminano in seconda posizione le Alpi Centrali A con Vanessa Comensoli e Gemma Nani, mentre al terzo posto conclude la coppia Trentino A con Arianna Broch ed Elisa Longo.

Lo Sci Club Schilpario del presidente Giudici incassa i complimenti di tecnici e atleti per la prima giornata, domani si replica con la mass start, Coppa Italia per tutti, tranne che per gli U18 i quali celebrano la loro giornata di Campionato Italiano. 15 km per senior e U23, 10 km invece per U20 e U18 con primo start alle ore 9.30. Una sintesi delle immagini della gara di domani andranno in onda su RAI Sport lunedì 20 alle ore 18.45.

Senior Men

1 Fiamme Oro A (Mastrobattista Simone, Armellini Mattia) 18’27.09; 2 Esercito A (Rastelli Maicol, Gabrielli Giacomo) 18’27.73; 3 Carabinieri A (Schwingshackl Benjamin, Dellagiacoma Stefano) 18’28.11; 4 Esercito B (Manzoni Francesco, Serra Daniele) 18’31.72; 5 Fiamme Oro B (Balmetti Mauro, Ferrari Matteo) 18’34.24; 6 Carabinieri B (Mariani Ivan, Longo Fabio) 18’42.05; 7 Under Up (Gartner Andrea, Compagnoni Luca) 18’54.51; 8 Asiva (Bonino Federico, Macori Maurizio) 19’29.84

Senior Women

1 Esercito (Colombo Laura, Jeantet Emilie) 22’36.05; 2 Under Up (Boccardi Maria Eugenia, Soma’ Maddalena) 23’27.76

U20 Men

1 Alto Adige A (Wurzer Ruben, Oberhofer Hannes) 18’59.94; 2 Trentino A (Franzoni Matteo, Doliana Denis) 19’04.09; 3 Veneto B (Gaudenzio Marco, Munari Riccardo) 19’05.88; 4 Veneto A (Schivo Giacomo, Serafini Alex) 19’08.05; 5 Alto Adige B (Petrini Giacomo, Foradori Riccardo) 19’10.27; 6 Alpi Centrali B (Gaglia Gioele, Ponti Giacomo) 19’18.13; 7 Alpi Centrali A (Galli Teo, Majori Federico) 19’25.74; 8 Asiva Philippot (Andre Garin Gerome) 19’57.66; 9 Alpi Occidentali (Romano Alessio Rigaudo Gabriele) 20’11.42; 10 Alto Adige C (Ploner Samuel Nones Patrik) 20’11.81

U20 Women

1 Alpi Centrali A (Negroni Giulia, Isonni Lucia) 22’22.38; 2 Alpi Centrali B (Salvadori Manuela, Bonaldi Cassandra) 22’32.44; 3 Alto Adige A (Folie Ylvie, Bachmann Romina) 22’49.13; 4 Veneto (Dandrea Melissa, Cenci Roberta) 23’22.25; 5 Asiva (Arlian Sofia, Cena Virginia) 23’47.51; 6 Trentino (Nicolodi Sabrina, Gabrielli Gloria) 24’25.03; 7 Alto Adige B (Santus Giada, Negrini Erica) 25’17.08

U18 Men

1 Alpi Centrali A (Matli Gabriele, Pozzi Federico) 19’24.24; 2 Trentino A (Ferrari Luca, Goss Andrea) 19’34.09; 3 Alpi Centrali B (Negroni Davide, Rocca Nicholas) 19’49.54; 4 Trentino B (Maestri Sebastiano, Romagna Nicola) 20’02.27; 5 Veneto A (Soravia Fabio, Barp Enrico) 20’03.03; 6 Trentino C (Risatti Federico, Corradini Pietro) 20’04.05; 7 Asiva (Arlian Matteo, Cuc Tommaso) 20’10.09 ; 8 Alpi Occidentali (Rigaudo Alberto, Forneris Edoardo) 20’11.63; 9 Friuli Venezia Giulia (Belcari Patrick, Di Ronco Tommaso) 20’24.11; 10 Alpi Centrali C (Negrini Simone, Gazzoni Jacopo) 20’26.21

U18 Women

1 Alto Adige A (Folie Marit, Schwitzer Marie) 23’05.60; 2 Alpi Centrali A (Comensoli Vanessa, Nani Gemma) 23’23.26; 3 Trentino A (Broch Arianna, Longo Elisa) 23’39.76; 4 Friuli Venezia Giulia A (Baron Aurora, Corti Giulia) 23’40.70; 5 Alpi Occidentali (Giraudo Aurora, Laurent Beatrice) 23’57.70; 6 Trentino B (Varesco Annalisa, Dicicco Elisa) 24’32.70; 7 Veneto (Dallago Vanessa, Morandini Anna) 24’35.11; 8 Asiva (Beltrami Corinne, Cena Vittoria) 24’50.60; 9 Trentino C (Gabrielli Ilenia, Canteri Anna Valeria) 25’08.34; 10 Alto Adige B (Hess Lilly Mae, Venturini Heidi) 25’45.45