Juventus, Allegri:”sono dispiaciuto per i fischi indirizzati a De Sciglio e Kean “

Max Allegri si gode il successo sulla Fiorentina . Il tecnico ai mocrofoni di Dazn

“Sono tanti i tifosi che arrivano alla stadio per aiutare la squadra , c’è qualcuno che arriva allo stadio dopo aver già deciso che questo o quel calciatore è scarso – le parole del tecnico bianconero a Dazn, commentando uno duro scambio di battute avuto con qualcuno sugli spalti dopo il triplice fischio -. Mi dispiace per i fischi a De Sciglio, a Kean, a volte anche a Paredes. È poco rispettoso verso un gruppo di ragazzi che sta facendo bene in un momento difficile”.