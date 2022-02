Seri B , i Risultati

Il Pisa paraggia all’Arena Garibaldi 0 a 0 contro la Ternana. Torregrossa spreca un calcio di rigore.

La Cremonese batte il Cittadella 2-0 i grigiorossi ora primi in classifica anche col Lecce (con una gara in meno, domani in casa contro il Benevento).

Torna a vincere il Monza con un rotondo 4-0 contro la SPAL. Vittoria del il Parma che batte 4-1 il fanalino di coda Pordenone. Finisce , 0-0 Vicenza e Cosenza. Con inizio alle 16.15 , il Perugia ha battuto 3-0 il Rrosinone

Lecce 41 *

Cremonese 41

Pisa 41

Brescia 39 *

Monza 38

Frosinone 37 *

Benevento 36 *

Perugia 34*

Ascoli 32 *

Cittadella 32



Parma 28

Ternana 28

Como 27 *

SPAL 23

Reggina 23 *

Alessandria 21 *

Cosenza 19

Crotone 14 *

Vicenza 12

Pordenone 12

* – Una partita in meno