Torino , Juric:” c’è grande gioia in tutta la squadra”

Se il collega Pioli è deluso , Ivan Juric è raggiante per la vittoria e il passagio ai quarti di finale Copa Italia.(ph.: Juric foto repertorio GdS)

“respiriamo buona gioia per la vittoria a San Siro contro il Milan , sopratutto per i nostri tifosi”. Così Ivan Juric ai microfoni SportMediaset.

“Una grande partita e un grande risultato. Siamo stati bravi a tenere il campo anche in inferiorità numerica, siamo stati ordinati e abbiamo continuato a giocare senza scomporci. L’espulsione? Mi sembrava che Djidji avesse preso la palla e rivedendo le immagini ne sono sempre più convinto, per me non ci stava il cartellino ma è andata così… Sono contento anche per come è arrivato il nostro gol, da due ragazzi meravigliosi, contro una squadra forte, con grandi difensori”.