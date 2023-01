Tonfo Milan! Torino ai quarti Coppa Italia. 114° , Adopo condanna i rossoneri

(di Sergio Chiaretti).-San Siro sottozero! Milan eliminato da Torino 0-1 negli ottavi di finale Coppa Italia .La formazione gfranata incontrerà ai quarti la vincente di Fiorentina-Sampdoria.

Fino al triplice fischio finale lo 0-0 la gara non regala emozioni, fatta eccezione per un’incursione di Lukic con intervento di tatarusanu e un palo su colpo di testa in torisione del giovane Deleketaere su angolo di Tonali.

Il Milan dal 70’ si trova in superiorità numerica espulso Djdij per il doppio giallo. Si va ai supplementari . Il Milan organizza l’asalto alla porta di Milinkovic-Savic senza alcun esito , sopratutto per i riflessi dell’estremo difensore

La doccia fredda cala sugli spalti di San Siro al 114’ con Adopo che mette a segno il gol che vale la qualificazione del Toro; contropiede perfetto del Toro, avviato da Lukic, rifinito da Bayeye.

Il Milan non ci sta e carica a tutto gas alla disperata. Un paio di occasioni capitano per riacciufdfare il match , ma Milinkovic è una saracinesca resiste e a fare festa è la squadra di Juric.

IL TABELLINO

Milan-Torino 0-1 d.t.s.

Milan (3-4-2-1): Tatarusanu ; Kalulu , Gabbia(32′ st Hernandez ), Tomori ; Saelemaekers (22′ st Leao ), Tonali , Vranckx (38′ st Bennacer ), Dest (5′ sts Calabria ); Diaz (22′ st Messias ), Pobega (32′ st Giroud ); De Ketelaere.

Allenatore: Piol

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic ; Djidji , Schuurs , Buongiorno ; Singo (6′ sts Bayeye ), Lukic , Ricci (1′ pts Adopo ), Rodriguez (36′ st Linetty); Miranchuk (45’+1 st Seck), Vlasic (36′ st Vojvoda ); Sanabria (25′ st Zima ).

Allenatore: Juric

Arbitro: Rapuano

Marcatori: 4′ sts Adopo (T)

Ammoniti: Milinkovic-Savic (T), Linetty (T)

Espulsi: Djidji (T), somma di ammonizioni