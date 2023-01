Milan , Pioli:”non abbiamo avuto qualità a sfruttare la superiorità numerica”

E’ uno Stefano Pioli tanto deluso quello che si presenta in sala staampa per commentare la sconfitta contro il Torino e la cobnseguente eliminazione agli ottavi di Coppa Italia contro il Torino.

“Abbiamo fatto una partita seria, decisa e aggressiva, anche se non con tantissima qualità – le sue parole a SportMediaset -. Dopo essere andati in superiorità numerica non abbiamo avuto lucidità per sfruttare questo vantaggio, abbiamo concluso quando non era il momento di farlo, non abbiamo aperto la difesa come dovevamo. È una grossa delusione, volevamo questo passaggio del turno e non lo abbiamo ottenuto, dispiace”.