Coppa Italia – Fiorentina ai quarti, Samp battuta 1-0

La Fiorentina liquida 1-0 la Sampdoria e vola negli ottavi di Coppa Italia. Prossimi avvresari dei Viola il Torino , granata cheneìieri hanno eliminato il Milan.

Un gol di Barak al 21’ del primo tempo che ha risolto una mischia in area col suo sinsitro . Match con poiche emozioni .Prima del vantaggio Viola , traversa di Rincon, Blucerchiati che hanno chiuso in dieci per l’espulsione di Murillo.

IL TABELLINO

FIORENTINA-SAMPDORIA 1-0

Fiorentina (4-2-3-1): Gollini ; Dodo , Martinez Quarta (26′ st Milenkovic ), Ranieri , Terzic (37′ st Biraghi ); Amrabat (32′ st Bonaventura ), Duncan ; Ikoné , Barak (37′ st Castrovilli ), Kouamé ; Jovic (26′ st Gonzalez ). A disp.: Cerofolini, Martinelli, Kayode, Venuti, Igor, Bianco, Di Stefano. All.: Italiano

Sampdoria (3-4-2-1): Contini ; Murillo , Colley , Amione ; Zanoli (19′ st Yepes ), Rincon , Verre5 (1′ st Augello ), Paoletti (19′ st Yepes ); Djuricic , Sabiri (32′ st Malagrida); Montevago (1′ st Lammers ). A disp.: Audero, Ravaglia, Vieira, Nuytinck, Winks. All.: Stankovic 5

Arbitro: Paterna

Marcatori: 25′ Barak

Ammoniti: Amrabat (F); Sabiri, Rincon, Contini (S)

Espulsi: 47′ st Murillo (S) per somma di ammonizioni