Campionati itaiani U12 e U18. Weekend di semifinali

Penultimo atto nei Campionati Italiani Under 15 e Under 18, così come in Coppa Italia, con la disputa nel weekend delle partite di semifinale. A Torino, invece, l’ultimo Bowl di stagione regolare per il Girone B del Campionato Under 12.

Ancora un weekend di attesa e poi conosceremo le protagoniste dello Youth Bowl, l’evento conclusivo dei Campionati Italiani giovanili e della Coppa Italia, in programma al Guelfi Sport Center di Firenze il prossimo 28 e 29 gennaio.

Si comincia sabato 14 alle 14.30 a Verona, con la sfida tra i Redskins Verona e i Guelfi Firenze, prima delle due semifinali del Campionato Under 18. Una partita attesa, che vede il confronto tra due team ben allenati, arrivati al termine della stagione regolare con un record di 6-0. Ma se i Redskins, forti della seconda posizione nel ranking nazionale, hanno potuto evitare il turno di wild card della scorsa settimana, difficile e faticoso è stato l’impegno dei Guelfi, a segno in casa contro i Grizzlies Roma per 18 a 12. Il roster corto dei fiorentini e il fatto che dovranno giocare in trasferta potrebbe giocare a favore dei veronesi e farli partire da favoriti. Ma i Guelfi visti in azione quest’anno fanno “paura” per determinazione e talento e darli per sconfitti in partenza non sarebbe affatto saggio!

Domenica, alle 16.00, a Cernusco sul Naviglio, l’atteso scontro tra i Leocorni (il team che ha visto unire gli sforzi di Lions Bergamo, Daemons Cernusco e Rhinos Milano) e i Giaguari Torino, valido per l’accesso alla finalissima Under 18. Anche in questo caso, parte favorita la squadra di casa, al primo posto del ranking al termine della stagione regolare, con un record di 6-0 contro il 4-2 degli avversari, che però sono cresciuti di partita in partita, chiudendo il primo turno dei playoff contro i Warriors Bologna con una prova corale di spessore: 55 a 14 e la convinzione che per batterli servirà giocare in modo perfetto.

Le semifinali U15 si preannunciano altrettanto entusiasmanti. Entrambe si giocheranno domenica, con la prima partita tra Leocorni Bergamo e Guelfi Firenze che inizierà alle ore 13.00. Secondo appuntamento casalingo, dunque, per la ‘corazzata’ lombarda e seconda difficilissima trasferta per i giovani fiorentini. Entrambe le squadre hanno chiuso la regular season con un record di 5 vittorie e 1 sconfitta e, di nuovo, i Guelfi arrivano a questa semifinale dopo aver giocato e vinto il turno di wild card per il rotto della cuffia (contro i Vipers, battuti per 14 a 8 a 12 secondi dal fischio finale). Domenica si volta pagina e la posta in gioco è altissima: ‘in or out’ per una partita da non perdere!

E da non perdere sarà anche la sfida tra Legio XIII Roma e Seamen Milano, con i milanesi che forse per la prima volta partono da sfavoriti nella lotta al titolo. La Legio XIII ha infatti chiuso in testa il Girone A, appaiata ai Guelfi con un record di 5-1, i Seamen hanno carburato un po’ più avanti, conquistando la seconda piazza ai danni dei Giaguari Torino con un record di 4 vittorie e 2 sconfitte. Impegno tosto e voglia di rivincita per entrambe le franchigie che, lo scorso anno, sono state entrambe eliminate dai Giaguari, la Legio XIII in semifinale e i Seamen in finale.

Il ricco menù domenicale è arricchito dalla doppia sfida di Coppa Italia. Al Vigorelli di Milano, i Seamen scenderanno in campo alle 16.00 contro i Warriors Bologna. Cammino perfetto e senza alcun tipo di intoppi per l’armata blue navy sino ad oggi, con la bellezza di 240 punti segnati e solo 9 subiti in stagione. Faranno fatica i Warriors, questo è sicuro, ma cos’hanno da perdere? Le 4 vittorie stagionali, cui si è aggiunta quella della scorsa settimana contro i Redskins Verona nel primo turno dei Playoff hanno premiato il lavoro del coaching staff bolognese e i 270 punti messi a segno durante la stagione regolare sono un interessante biglietto da visita, anche per la squadra con la difesa più forte del torneo.

Sempre alle 16.00, ma a Roma, altro confronto sulla carta difficilissimo per la squadra in trasferta: Ducks Lazio e Aquile Ferrara mette una contro l’altra la prima ed imbattuta squadra del Girone A e la seconda del Girone B. Bellissima e più che confortante la partita di wild card giocata dai “Duchi” contro la Legio XIII la scorsa settimana, vinta per 54 a 8 con un gioco a dir poco…spumeggiante. I laziali non giocano dallo scorso 27 novembre, stante la vittoria a tavolino contro i Ravens Imola e la pausa natalizia. In questi casi, difficile dire se il riposo e la lontananza dalle competizioni sia un vantaggio o uno svantaggio, ma per scoprirlo non ci resta che attendere domenica sera.

Con il tabellone delle finali di fine gennaio prossimo al completamento, solo una categoria deve ancora chiudere la stagione regolare. Stiamo parlando degli Under 12 che domenica, a Torino, vedranno scendere in campo le squadre del Girone B, quello lombardo-piemontese. Tutto può ancora succedere qui, ma Giaguari Torino e Blitz Balangero partono con il favore dei pronostici, occupando insieme la prima posizione del girone. Ricordiamo che accederanno alle Final Four di Firenze le prime 2 squadre classificate di ogni girone e che, per il Girone A, si sono qualificate Vipers Modena e Legio XIII Roma. Frogs Legnano e Seamen Milano, con un record di 1 vittoria e 3 sconfitte, dovranno dunque provare domenica a vincere tutto il possibile per cercare di regalare alla Lombardia un’altra finale, con un occhio ai risultati dagli altri campi.

Questo, dunque, il programma del weekend:

CAMPIONATO ITALIANO UNDER 12 – Girone B

Domenica, 15 gennaio – Stadio Primo Nebiolo – Torino

h. 10.00 Giaguari Torino vs Blitz Balangero

h. 11.15 Frogs Legnano vs Seamen Milano

h. 14.00 Frogs Legnano vs Seamen Milano

h. 15.15 Seamen Milano vs Blitz Balangero

CAMPIONATO ITALIANO UNDER 15 (Semifinali)

Domenica, 15 gennaio

h. 13.00 Leocorni Bergamo vs Guelfi Firenze

h. 15.00 Legio XIII Roma vs Seamen Milano

CAMPIONATO ITALIANO UNDER 18 (Semifinali)

Sabato, 14 gennaio

h. 14.30 Redskins Verona vs Guelfi Firenze

Domenica, 15 gennaio

h. 16.00 Leocorni Bergamo vs Giaguari Torino

COPPA ITALIA (Semifinali)

Domenica, 15 gennaio

h. 16.00 Seamen Milano vs Warriors Bologna

h. 16.00 Ducks Lazio vs Aquile Ferrara

Risultati LIVE sulla web app federale Gameday, dove troverete anche gli eventuali link alle dirette streaming curate dalle squadre: https://gameday.fidaf.org/

Ph. Credits: @CC#11 Photoreporter