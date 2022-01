Supercoppa Italiana. Inter-Juventus, le probabili formazioni

Manca poco al calcio d’inizio do Inter Juv. Ecco le probabili formazioni con cui scenderanno in campo

Inter: Simone Inzaghi può contare su tutti gli uomini a disposizione.Gli unici dubbi sono tra Dumfries e Darmian a alttro ballottahhio tra Dzeko e Sanchez, ma anche qui il bosniaco parte nettamente avvantaggiato sul cileno.

Juventus: Assente Chiesa per infortunio e De Light squalificato , Max Allegri ha già annunciato la titolarità di Perin tra i pali. Davanti a lui dovrebbe esserci il ritorno di Alex Sandro a sinistra, con De Sciglio sull’altra fascia e in mezzo Chiellini. Centrocampo con Rabiot, Locatelli e McKennie possibili titolari. In campo anche Bernardeschi e Morata, mentre Kulusevski è favorito su Dybala .

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Bernardeschi, McKennie, Locatelli, Rabiot; Morata, Kulusevski.