Si complica la Dakar della Squadra Corse Angelo Caffi

La rottura della turbina rende particolarmente faticosa la 2^ parte della gara più selettiva del mondo per Luciano Carcheri e Giulia Maroni. L’equipaggio della Scuderia bresciana ha raggiunto eroicamente il bivacco. Riprenderanno oggi

La decima tappa cambia la storia della Dakar Classic per la Squadra Corse Angelo Caffi. Un guasto alla turbina ha reso tutto più difficile e faticoso per Luciano Carcheri e Giulia Maroni, dopo 9 tappe da assoluti protagonisti, oggi l’insidia ha fermato nel deserto l’equipaggio italiano, che ripartirà domani.

Dopo il primo settore cronometrato molto veloce, Carcheri al volante della Nissan Terrano 1 che condivide con la Campionessa Italiana Cross Country Rally, stava recuperando molto bene nel secondo tratto con la pista più sassosa dallo sviluppo più tecnico. Improvvisamente un guasto alla turbina e l’equipaggio ha dovuto parcheggiare ai lati del tracciato, sotto al sole.

Con grande maestria grazie all’esperienza accumulata in 10 partecipazioni al rally raid più famoso del mondo, Carcheri è intervenuto manualmente sulla parte danneggiata, effettuando una riparazione di fortuna che gli ha permesso, dopo aver raggiunto la strada asfaltata fuori dalla prova cronometrata, di proseguire lentamente fino al bivacco. Una volta raggiunta l’assistenza, i tecnici di TecnoSport hanno iniziato un’accurata disamina del danno, confermando che dopo la riparazione la Nissan Terrano 1 #759 potrà proseguire la corsa domani.

“Un vero peccato – ha commentato Carcheri – dopo la difficile tappa di ieri eravamo al settimo posto di gruppo H3, con buone possibilità di rimonta. La Dakar è un terno al lotto, questa volta è toccato a noi pagare dazio, ma in fondo siamo soddisfatti di quello che abbiamo dimostrato fino a qui. Mi dispiace per Giulia, che ha navigato sempre con estrema precisione e avrebbe meritato un risultato di spessore. Proseguiremo, non ci si arrende mai”.

La prossima tappa, 12 gennaio | Wadi Ad Dawasir-BishaAltre 4 prove di regolarità e una di navigazione su un totale di 458 chilometri. Sulla carta un’altra tappa velocissima, resa insidiosa dalle tante intersezioni che si troveranno lungo la pista.

Dakar Classic 2022, il Percorso

01.01.22 | Ha’il-Ha’il (Prologo)

02.01.22 | Ha’il-Ha’il

03.01.22 | Ha’il-Al Quaysumah

04.01.22 | Al Quaysumah-Al Quaysumah

05.01.22 | Al Quaysumah-Riyadh

06.01.22 | Riyadh-Riyadh

07.01.22 | Riyadh-Riyadh

08.01.22 | Riposo Riyadh

09.01.22 | Riyadh-Al Dawadimi

10.01.22 | Al Dawadimi-Wadi Ad Dawasir

11.01.22 | Wadi Ad Dawasir-Wadi Ad Dawasir

12.01.22 | Wadi Ad Dawasir-Bisha

13.01.22 | Bisha-Bisha

14.01.22 | Bisha-Jeddah