Calciomercato Serie A: il Tabellone

Tutti gli acquisti e le cessioni calcionercato sessione invernale 2022

Atalanta

Acquisti: Jérémie Boga (a, Sassuolo)

Cessioni: Matteo Lovato (d, Cagliari)

Obiettivi:, Sardar Azmoun (a, Zenit), Antonin Barak (c, Verona),

Bologna

Acquisti:

Cessioni:

Obiettivi: Valerio Verre (c, Sampdoria), Calvin Ramsay (d, Aberdeen), F. Conceiçao (c, Porto), Pietro Pellegri (a, Milan)

Cagliari

Acquisti: Matteo Lovato (d, Atalanta), Luca Gagliano (a, fine prestito Avellino), Edoardo Goldaniga (d, Sassuolo)

Cessioni: Diego Godin (d, Atletico Mineiro), Paolo Faragò (d, Lecce)

Obiettivi: Riccardo Calafiori (d, Roma), Daniele Baselli (c, Torino), Armando Izzo (d, Torino), Filippo Melegoni

Inter

Acquisti: André Onana (p, Ajax)

Cessioni: Facundo Colidio (a, Tigre), Christian Eriksen (c, rescissione contratto)

Obiettivi: Matthias Ginter (d, Borussia M.), Ramy Bensabaini (d, Borussia Mönchengladbach), Nahitan Nandez (c, Cagliari), Gleison Bremer (d, Torino), Davide Frattesi (c, Sassuolo)

Juventus

Acquisti:

Cessioni:

Obiettivi: Gianluca Scamacca (a, Sassuolo), Sardar Azmoun (a, Zenit), Luis Muriel (a, Atalanta), Bruno Guimarães (c, Lione)

Lazio

Acquisti:

Cessioni: Gonzalo Escalante (c, Alaves), Alessandro Rossi (a, Monopoli)

Obiettivi: Nicolò Casale (d, Hellas Verona), Fabrizio Angileri (d, River Plate), Jonathan Burkardt (a, Mainz), Nedim Bajrami (c, Empoli), Reinildo (d, Lille)

Milan

Acquisti:

Cessioni: Andrea Conti (d, Sampdoria)

Obiettivi: Attila Szalai (d, Fenerbahce), Abdou Diallo (d, Paris Saint-Germain), Randal Kolo Muani (a, Nantes), Bećir Omeragić (d, Zurigo), Pablo Mari (d, Arsenal)

Napoli

Acquisti:Axel Tuanzebe (d, Aston Villa)

Cessioni: Kōstas Manōlas (d, Olympiakos), Lorenzo Insigne (a, Toronto), Filippo Costa (d, Parma)

Obiettivi: Federico Gatti (d, Frosinone),

Roma

Acquisti: Ainsley Maitland-Niles (d, Arsenal), Sérgio Oliveira (c, Porto)

Cessioni: Pau López (p, Marsiglia), Gonzalo Villar (c, Getafe), Borja Mayoral (a, Getafe)

Obiettivi: Charlie Wellens (c, Manchester Utd), Florian Grillitsch (c, Hoffenheim), B. Kamara (c, Marsiglia)

Salernitana

Acquisti:

Cessioni:

Obiettivi: Martín Cáceres (d, Cagliari), Nicolas Viola (c, Bologna), Filippo Falco (a, Stella Rossa)

Sampdoria

Acquisti:Tomas Rincon (c, Torino), Andrea Conti (d, Milan)

Cessioni: Fabio De Paoli (d, Sampdoria), Adrien Silva (c, svincolato), Mohamed Ihattaren (c, Utrecht)

Obiettivi: Dennis Man (a, Parma), Nicola Sansone (a, Bologna), Charalampos Lykogiannīs (d, Cagliari), Vincenzo Grifo (c, Friburgo), Skov Olsen (c, Bologna), Jorge Carrascal (c, River Plate), Matteo Gabbia (d, Milan)

Sassuolo

Acquisti: Ruan Tressoldi (d, Gremio)

Cessioni: Jeremié Boga (a, Atalanta), Edoardo Goldaniga (d, Cagliari)

Obiettivi: Luca Moro (a, Padova), Emmanuel Gyasi (a, Spezia), Ola Solbakken (a, Bodø/Glimt), Nedim Bajrami (c, Empoli)

Spezia

Acquisti:

Cessioni:

Obiettivi: Mercato in entrata bloccato

Torino

Acquisti:

Cessioni:Tomas Rincon (c, Sampdoria)

Obiettivi: Ramon Ramos Lima (d, Flamengo), Mohamed Fares (c, Genoa), Fabian Rieder (c, Young Boys)

Udinese

Acquisti:

Cessioni: Samir (d, Watford), Łukasz Teodorczyk (a, Vicenza), Fernando Forestieri (a, rescissione contratto)

Obiettivi: Christian Kabasele (d, Watford), Daniel Bessa (c, Verona), Ken Sema (c, Watford), Jhon Chancellor (d, Brescia)

Venezia

Acquisti: Mickaël Cuisance (c, Bayern Monaco)

Cessioni:

Obiettivi: David Miculescu (c, UTA Arad)

Hellas Verona

Acquisti: Fabio De Paoli (d, Sampdoria)

Cessioni:

Obiettivi: Aleksej Mirančuk (a, Atalanta), Riccardo Marchizza (d, Empoli), Jens Stryger Larsen (d, Udinese)