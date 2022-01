AWE SPORT e Synesthesia lanciano N-SŌ, l’app innovativa per gestire gli eventi sportivi

Movimento, dinamicità e divertimento: se dovessimo descrivere cosa rappresenti lo sport useremmo senz’altro questi termini. Per natura mutevole e mai uguale, non esiste un momento dello sport uguale a un altro; né nelle azioni né nelle emozioni di chi lo vive da spettatore.

Una consapevolezza che AWE Sport, gruppo internazionale operante nella sport industry, e la digital experience company torinese Synesthesia hanno compreso e trasformato in opportunità. Dalla partnership nasce infatti N-SŌ, una piattaforma digitale, sostenibile e personalizzabile, dedicata agli organizzatori di eventi e ai rights holders.

Figlia di un progresso che viaggia ad un ritmo sempre più veloce, spinto anche dalla pandemia che ha accelerato la digitalizzazione di molti aspetti legati alla nostre vite, N-SŌ nasce per rendere più semplice la gestione e l’organizzazione del nostro tempo libero, per offrire le emozioni del mondo degli eventi e delle grandi manifestazioni all’interno di una digital experience innovativa, disegnata intorno alle esigenze dell’utente.

L’applicazione offre diverse funzioni e soluzioni dedicate al live streaming e alla gamification, finalizzate a espandere l’esperienza degli appassionati sportivi oltre i limiti dello spazio e del tempo. L’obiettivo, quindi, è quello di fornire alle sport property (organizzatori degli eventi sportivi e a coloro che ne detengono i diritti) uno strumento digitale innovativo e coinvolgente che consenta di rendere più ricca e interattiva l’esperienza dell’utente prima, durante e dopo l’evento.

L’obiettivo della piattaforma è quello di digitalizzare il coinvolgimento dei fan e la live experience, durante e dopo l’evento. I vantaggi sono molteplici sia per l’utente, che può fruire degli eventi comodamente da casa e organizzare la propria agenda in base alle preferenze, sia per gli organizzatori di eventi.

Una timeline consente all’utente di salvare gli eventi più interessanti nell’agenda in modo da personalizzare l’esperienza con contenuti dedicati (video on demand, foto, streaming, podcast audio, pdf). Grazie al reminder presente all’interno dell’app è, inoltre, possibile fruire in live streaming dei singoli appuntamenti. L’agenda è cross evento: l’utente può seguire più eventi all’interno di N-SŌ e passare da uno all’altro in modo rapido e intuitivo. L’app, infatti, consente di visualizzare velocemente quali sono gli eventi che in quel momento vengono lanciati.

Gli organizzatori degli eventi possono personalizzare in base alle proprie esigenze le singoli pagine, con gli sponsor (con un’area a loro dedicata), il palinsesto che consente di gestire le prenotazione per gli eventi live e tutte le informazioni necessarie. Se da un lato l’utente attraverso l’app riceve conferma di partecipazione, dall’altro lato l’organizzatore ottiene una lista di prenotazioni per l’evento.

Nell’app sono presenti elementi di gamification personalizzati: all’interno dell’evento specifico l’utente è chiamato a compiere azioni e a partecipare a challenge giornaliere che gli consentono di acquisire punti esperienza (KŌI, la moneta virtuale da spendere durante gli eventi futuri) in modo da aumentare la sua interazione e il coinvolgimento.

Come afferma Beniamino Savio, CEO & Co-Founder di Awe Sport: “è ormai evidente la necessità dei tifosi di partecipare all’evento non solo attraverso la presenza fisica o i media tradizionali, ma anche con il proprio device. D’altra parte non tutti gli eventi, i team o le venue sportive possono dotarsi di una piattaforma digitale proprietaria. N-SO è la nostra risposta: mettendo a sistema il nostro know how con quello di Synesthesia siamo riusciti ad abbattere i costi e a creare uno strumento davvero accessibile, mantenendo alto il livello tecnologico e la qualità dell’experience. Parliamo anche di sostenibilità: sono convinto che N-SO possa diventare una linea di ricavo e non di costo per i rights holders che ne sfrutteranno appieno le potenzialità”.

Più inclusività e più accessibilità nel mondo dello sport: AWE SPORT e Synesthesia credono nei valori della condivisione e dell’inclusione. Per queste ragioni hanno deciso di ampliare l’offerta legata agli eventi sportivi rendendo accessibile ai fan di tutto il mondo i contenuti e le emozioni dello sport. Le diverse funzionalità presenti al suo interno garantiscono, infatti, agli utenti una user experience e una user interface semplice, efficace e inclusiva: dalla prenotazione dell’evento fino alla conclusione dell’esperienza.

“La partnership con AWE Sports e la nascita di N-SŌ rappresentano per Synesthesia un’opportunità di coniugare e trasformare skills tecniche e passione per lo sport in un prodotto innovativo, seguendo un cammino di trasformazione digitale e tecnologica che da 10 anni contraddistingue l’azienda. N-SŌ è la chiara manifestazione della volontà della nostra realtà di innovare senza perdere lo spirito base del settore: il divertimento e il coinvolgimento di tutti!”, afferma Riccardo Recalchi, CEO di Synesthesia.

Sviluppata da Synesthesia in react native (il backend in .net), l’interattività della piattaforma è stata studiata per:

coinvolgere, espandere e mantenere la fan base attuale e potenziale su scala globale;

fornire un nuovo canale di visibilità agli sponsor;

per rendere accessibile le emozioni degli eventi sportivi in live streaming a tutti (la UX e la UI sono progettate per garantire la massima facilità d’uso);

per creare una community che condivida la propria esperienza e la propria passione.

Utilizzata per la prima volta nel novembre 2021 in occasione delle Nitto ATP Finals, l’app è stata scaricata finora da oltre 2mila persone e ha trasmesso 8.700 minuti di streaming e immagini. Grande coinvolgimento ha suscitato anche sui social media con un’ampia copertura non solo dai profili istituzionali. L’hashtag #torinosomuch ha dato origine a 5.500 interazioni raggiungendo oltre 228mila persone, con più di 5mila like, dati che sono ancora in crescita.

Un ulteriore riconoscimento dei risultati finora ottenuti da N-SŌ arriva dalla recente scelta da parte dell’organizzazione dell’evento nazionale di JUST THE WOMAN I AM (https://jtwia.org/) che utilizzerà l’app durante la prossima edizione (marzo 2022). Una partnership che conferma la vicinanza di N-SŌ ai valori dello sport, della ricerca e della prevenzione. La notizia sarà ufficializzata durante la Conferenza stampa di apertura dell’evento del 13 gennaio organizzata dal CUS Torino.