Allianz Pallacanestro Trieste, Legovich:”servirà luvidità con Cremona”

Dopo tre settimane l’Allianz Pallacanestro Trieste è pronta per tornare in campo e lo farà domani sera sul campo della Vanoli Cremona. La formazione lombarda, reduce da una convincente sfida con Sassari che le ha regalato 2 punti preziosissimi in ottica classifica, sembra aver messo alle spalle le difficoltà del Covid all’interno del gruppo squadra e arriva con il morale alto alla partita di oggi.

Sulla panchina dell’Allianz Pallacanestro Trieste siederà per la prima volta da primo allenatore coach Marco Legovich. Con coach Ciani fermato da una positività al Covid (asintomatico), sarà Legovich a guidare i biancorossi al PalaRadi.

Queste le sue parole alla vigilia della partita:

“É molto complesso descrivere quello che abbiamo passato negli ultimi 10 giorni. Vivere alla giornata è senza dubbio una necessità in questo momento, ma alla quale non ci si abitua mai. Siamo ovviamente portati a programmare i carichi di lavoro, le sedute di allenamento, in funzione di un calendario che è cambiato diverse volte nell’arco di poco tempo. Abbiamo lavorato individualmente per i primi giorni quando ci sono state comunicate le positività dei giocatori per poi riuscire a lavorare tatticamente di squadra nel corso degli ultimi 3 allenamenti., con i giocatori a rimasti, che devo ammettere hanno come sempre dimostrato grande disponibilità e capacità di adattamento, di questo li ringrazio. In questo la positività di Franco ha di certo complicato le cose, ma ha al contempo intensificato le comunicazioni nello staff tecnico, rafforzando ancora di più la volontà di stare uniti per navigare tutti nella stessa direzione. Le tecnologie che abbiamo a disposizione sul campo e i feedback continui sia prima che dopo l’allenamento ci hanno permesso di non far mai mancare la sua visione sul campo e gli hanno permesso di seguire da remoto tutte le sedute. Ringrazio oltretutto Stefano Comuzzo per il prezioso aiuto di questi giorni nel far fronte a questa emergenza. Nelle ultime sedute di squadra abbiamo decisamente trovato un buon equilibrio e l’applicazione da parte di tutti i ragazzi è stata esemplare. Arriviamo alla partita di domani nelle migliori condizioni possibili, date delle premesse parecchio complicate.

Riguardo la nostra avversaria Cremona, credo non sia mai facile ripartire dopo il Covid, lo abbiamo visto in prima persona lo scorso anno. Loro sono stati certamente bravi a farsi trovare pronti, a riportare in campo grande energia, fisicità, atletismo e cattiveria agonistica. Sono riusciti a portare la partita verso le proprie peculiarità, aggredire il match difensivamente per trovare canestri nei primi secondi. Adesso il loro morale sarà certamente alto: noi dovremo farci trovare pronti in una situazione dove saremo noi a dover rompere il ghiaccio dopo 3 settimane di assenza dalle competizioni ufficiali. La voglia di tornare in campo in questo senso deve essere indirizzata nel verso giusto. Deve essere gestita nella maniera giusta, senza voler strafare; il rischio è quello di perdere troppi palloni, un pericolo fisiologico senza ritmo partita nelle gambe. Cremona fa della corsa e dell’intensità su entrambi i lati del campo i suoi punti di forza. Dovremo fare una partita di grande lucidità e ordine, in entrambe le fasi di gioco, senza forzature, giocando su ritmi che ci siano congeniali. Dovremo stare attenti alle situazioni puntuali che si verranno a creare, cercando di sfruttare i loro punti deboli per costruire sicurezze.

Per me sarà un’emozione molto grande quella di condurre la partita da primo allenatore. Anche se è una soddisfazione che arriva in una situazione difficile da descrivere. Ogni giro di tamponi in questi giorni poteva cambiare le carte in tavola ed è evidente che fino all’ultimo ci siamo tutti augurati che coach Ciani potesse rientrare. Per quanto mi riguarda cerco di trasmettere alla squadra tutta la carica e l’entusiasmo che ho, facendo il possibile perché possa essere un esordio positivo. La grande disponibilità e intelligenza di Franco nel capire il momento, la sua vicinanza e la serenità che è riuscito a trasmettermi sono di grande aiuto. Un giorno per me da ricordare, daremo tutto”.