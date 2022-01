30 anni di football americano in Sardegna con i Crusaders

CONFERENZA STAMPA SABATO 15 GENNAIO 2022 h. 10:30 Teatro Palazzo Doglio – via Logudoro, 32 – CAGLIARI. (nella foto di Battista Battino l’llenatore dei Crusaders Tim Tobin)

Tre decenni di diffusione del Football Americano in città e nell’intera isola. Un traguardo meritevole di adeguata rilevanza e che i Crusaders Cagliari hanno atteso con impazienza nonostante le procrastinazioni pandemiche.

In una mattinata che si preannuncia indimenticabile le attenzioni si concentreranno sulla proiezione in prima assoluta di un documentario curato dal filmmaker Stefano Sernagiotto, ripercorrente le fasi salienti della storia dei Crusaders.

Dalle alterne vicende del passato a quelle del futuro prossimo con la presentazione ufficiale del nuovo head coach Tim Tobin, proveniente dagli Stati Uniti, che guiderà il team crociato nell’imminente campionato nazionale a nove giocatori.

Ospite d’eccezione sarà il presidente della FIDAF (Federazione Italiana Di American Football) Leoluca Orlando, da quasi vent’anni in sella ad un movimento tricolore che è cresciuto progressivamente fino alla recente conquista del titolo continentale.

a sinistra il documentarista Stefano Sernagiotto (fotoBattista Battino)

L’appuntamento è per sabato 15 gennaio 2022 a Cagliari, in via Logudoro 32, presso il Teatro Palazzo Doglio, con inizio alle ore 10:30.

Presenterà la giornalista Mariangela Lampis che si districherà con la sua professionalità assieme agli anfitrioni, tra cui il presidente dei Crusaders Emanuele Garzia, supportato dal vicepresidente Sergio Andrea Meloni e dal team manager Giuseppe Marongiu.

È attesa la partecipazione di Andrea Biancareddu, Assessore regionale della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, del presidente CONI Sardegna Bruno Perra, dell’ Assessore regionale del Turismo, Artigianato e Commercio Giovanni Chessa, del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu.

Lo staff dei Crusaders conta molto sulla presenza di tante altre personalità che nelle scorse settimane hanno ricevuto l’invito ufficiale: il Presidente della Regione Sardegna Christian Solinas, il Presidente del Consiglio Regionale Michele Pais, il vice sindaco di Cagliari Giorgio Angius, l’assessora comunale dei lavori pubblici Gabriella Deidda, l’assessore comunale allo Sport Andrea Floris, l’Arcivescovo di Cagliari Mons. Giuseppe Baturi, il Prefetto Gianfranco Tomao, il Questore di Cagliari Paolo Rossi, il Comandante della legione dei Carabinieri della Sardegna, Generale di Brigata Francesco Gargaro, il Comandante dell’Esercito Regione Sardegna, Generale di Brigata Stefano Scanu, il Comandante Regionale della Sardegna della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Gioacchino Angeloni, l’ amministratore delegato e direttore generale del Forte Village Lorenzo Giannuzzi. Tra gli invitati anche Francisco Javier Fuentes Bolivar, amministratore delegato Dental Più main sponsor della società rosso argento e Alberto Urpi primo cittadino di Sanluri. E’ possibile seguire i Crusaders su Twitter, Facebook e nella pagina web www.crusaders-cagliari.it