Qatar 2022 – Inghilterra – Francia 1-2. Decide Giroud

La Francia batte 2-1 l’Inghilterra è coinquista la semifinale ai Mondiali

Nell’ultimo quarto di finale di Qatar 2022, non è tato facile per i campioni del Mondo conquistare la vittoria contro gli inglesi .

Al 17′ la selezione di Deschamps si porta in vantaggio con un potente destro da fuori area di Tchouameni con Pickford in ritardo sulla traiettoria.

Nella rirpesa è lo stesso autore del vantaggio ha comettere il fallo in area e che consente all’Inghilterra di pareggiare i conti da calcio di rigore (atterrato Saka) , trasformato da Kane. Dopo diverse occasioni per l’Inghilterra, la Francia ritorna in vantaggio 2-1 con il colpo di testa vincente di Giroud e cinque minuti più tardi i Bleus sono stati graziati da Kane che ha calciato alle stelle il rigore del pareggio. In semifinale sarà Francia-Marocco.

IL TABELLINO

INGHILTERRA-FRANCIA 1-2

Inghilterra (4-3-3): Pickford ; Walker , Stones (52′ st Grealish ), Maguire , Shaw ; Henderson (34′ st Sterling ), Rice , Bellingham ; Saka (34′ st Mount ), Kane , Foden (40′ st Rashford ). A disp. Pope, Ramsdale, Alexander-Arnold, Coady, Dier, Gallagher, Maddison, Phillips, Trippier, Wilson. All. Southgate .

Francia (4-2-3-1): Lloris ; Kounde , Varane , Upamecano , Théo Hernandez ; Thcouameni , Rabiot ; Dembélé (34′ st Coman ), Griezmann , Mbappé ; Giroud . A disp. Mandanda, Areola, Camavinga, Disasi, Fofana, Guendouzi, Kolo Muani, Konate, Pavard, Saliba, Thuram, Veretout. All. Deschamps .

Arbitro: Sampaio (Brasile)

Marcatori: 17′ Tchouameni (F), 9′ st Kane (I), 33′ st Giroud (F)

Ammoniti: Maguire (I); Griezmann, Dembélé, Hernandez (F)