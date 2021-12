Genoa, Shevchenko: c’è delusione,a nessuno piace pedere il derby”

Andriy Shevchenko commenta a Dazn il ko nel derby di Genova:

“Ci siamopreparati per disputare una bella partita .Abbiamo subito preso gol , la squdra è scesa di tono e convinzione per tutto il primo tempo.

“Nella ripresa cìè stata una buona reazione , ma non è bastata.

Per noi restare in Serie A è come vincere la Champions, abbiamo ancora tante chance, ora abbassiamo la testa e lavoriamo per questo risultato. Cambi di modulo? Stiamo cercando di ottenere il massimo da tutti, magari potremmo provare qualcosa di diverso. Negli spogliatoi ho detto ai ragazzi che l’unica strada è lavorare tanto, oggi ho visto una bella reazione. Fiducia della società? Se loro hanno promesso di aiutare la squadra a gennaio i tifosi devono essere contenti, sono segnali importanti per noi”.