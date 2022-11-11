Serie BKT – designazioni 13^ giornata

Redazione 11 Novembre 2022 Designazioni arbitrali Commenti disabilitati su Serie BKT – designazioni 13^ giornata

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 13ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma sabato 12 novembre.

ASCOLI – FROSINONE    Venerdì 11/10 h. 20.30

MARINELLI

BRESMES – PRENNA

IV:      ANDREANO

VAR:     ABBATTISTA

AVAR:       IMPERIALE

BARI – SUDTIROL    h. 14.00

MAGGIONI

RASPOLLINI – VIGILE

IV:      CHERCHI

VAR:     ZUFFERLI (VAR ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

AVAR:       MIELE G.  (VAR ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

CAGLIARI – PISA      h. 14.00

RUTELLA

SECHI – POLITI

IV:       SAIA

VAR:      PAIRETTO

AVAR:       PAGANESSI

COSENZA – PALERMO    h. 14.00

GUALTIERI M.

DI MONTE – MACADDINO

IV:     CARRIONE

VAR:     SERRA (VAR ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

AVAR:     MARCHETTI (VAR ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

MODENA – PERUGIA    h. 14.00

GHERSINI  

ROSSI M. – LONGO F.

IV:      NICOLINI

VAR:     MAZZOLENI  (VAR ON-SITE STADIO “ALBERTO BRAGLIA”)

AVAR:     FERRIERI CAPUTI (VAR ON-SITE STADIO “ALBERTO BRAGLIA”)

PARMA – CITTADELLA      h. 14.00

VOLPI

YOSHIKAWA – CIPRIANI

IV:     MONALDI

VAR:     MARINI

AVAR:      MUTO

SPAL – BENEVENTO   h. 14.00

MERAVIGLIA

SACCENTI – MARCHI

IV:     CENTI

VAR:     PATERNA  (VAR ON-SITE STADIO “PAOLO MAZZA”)

AVAR:     LO CICERO  (VAR ON-SITE STADIO “PAOLO MAZZA”)

VENEZIA – REGGINA    h. 14.00

MARCENARO

SCHIRRU – FONTANI

IV:     ANCORA

VAR:      DI MARTINO

AVAR:       LONGO S.

TERNANA – BRESCIA     h. 16.15

MARIANI

AFFATATO – BARONE

IV:       DI MARCO

VAR:      DI PAOLO

AVAR:      MOKHTAR

GENOA – COMO    Domenica 13/11 h. 16.15

MASSIMI

GALETTO – MINIUTTI

IV:     GIORDANO  

VAR:     AURELIANO

AVAR:      GARIGLIO