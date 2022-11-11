Serie BKT – designazioni 13^ giornata

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 13ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma sabato 12 novembre.
ASCOLI – FROSINONE Venerdì 11/10 h. 20.30
MARINELLI
BRESMES – PRENNA
IV: ANDREANO
VAR: ABBATTISTA
AVAR: IMPERIALE
BARI – SUDTIROL h. 14.00
MAGGIONI
RASPOLLINI – VIGILE
IV: CHERCHI
VAR: ZUFFERLI (VAR ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
AVAR: MIELE G. (VAR ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
CAGLIARI – PISA h. 14.00
RUTELLA
SECHI – POLITI
IV: SAIA
VAR: PAIRETTO
AVAR: PAGANESSI
COSENZA – PALERMO h. 14.00
GUALTIERI M.
DI MONTE – MACADDINO
IV: CARRIONE
VAR: SERRA (VAR ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)
AVAR: MARCHETTI (VAR ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)
MODENA – PERUGIA h. 14.00
GHERSINI
ROSSI M. – LONGO F.
IV: NICOLINI
VAR: MAZZOLENI (VAR ON-SITE STADIO “ALBERTO BRAGLIA”)
AVAR: FERRIERI CAPUTI (VAR ON-SITE STADIO “ALBERTO BRAGLIA”)
PARMA – CITTADELLA h. 14.00
VOLPI
YOSHIKAWA – CIPRIANI
IV: MONALDI
VAR: MARINI
AVAR: MUTO
SPAL – BENEVENTO h. 14.00
MERAVIGLIA
SACCENTI – MARCHI
IV: CENTI
VAR: PATERNA (VAR ON-SITE STADIO “PAOLO MAZZA”)
AVAR: LO CICERO (VAR ON-SITE STADIO “PAOLO MAZZA”)
VENEZIA – REGGINA h. 14.00
MARCENARO
SCHIRRU – FONTANI
IV: ANCORA
VAR: DI MARTINO
AVAR: LONGO S.
TERNANA – BRESCIA h. 16.15
MARIANI
AFFATATO – BARONE
IV: DI MARCO
VAR: DI PAOLO
AVAR: MOKHTAR
GENOA – COMO Domenica 13/11 h. 16.15
MASSIMI
GALETTO – MINIUTTI
IV: GIORDANO
VAR: AURELIANO
AVAR: GARIGLIO