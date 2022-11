Lazio , Sarri:”la classifica vale zero. Per ora non la guardiamo”

Dopo la vittoria col Monza, Maurizio Sarri è soddisfatto del risultato e della classifica della Lazio.

“A livello mentale questa era una gara difficile. Nel derby abbiamo speso tante energie mentali e nervose ed eravamo a rischio – ha spiegato a Sky Sport -. Infatti la prima mezz’ora abbiamo sofferto, faticato ad alzare i ritmi e ad andare a pressare”. “In questo momento della stagione la classifica vale zero – ha aggiunto -. Per il momento non la guardiamo“.Questa squadra non ha ancora espresso le sue potenzialità, può ancora salire di livello”

Juve-Lazio, il big-match che chiuderà il campionato prima della sosta per il Mondiale. “E’ solo una gara importante”.