Lazio – Monza 1-0. Decide il giovane Romero

Nel posticipo della 14.ma giornata di Serie A i biancocelesti di Sarri battono il Monza 1-0 e aggancia il Milan al secondo posto in classifica a quota 30 punti.

All’Olimpico nel primo parte bene il Monza che trova il gol con Petagna (200^ presenza in Serie A) , su cross di Colpani , il Var annulla di un nulla per fuorigioco dell’attaccanteatempo ,Sarri costretto a rinunciare a Lazzari per noie muscolari , al suo posto Marusic , con Hysai spostato a destra dello schieramento .

La Lazio ci prova co Vecino sfiora il vantaggio su assist di Pedro , l’anticipo millimetrico di Caldirola che mette di testa la palla in calcio d’angolo. Altra occasione: ancora con Pedro assist-man , per Casale che manda fuori.

Occasioni che aumentano la pressione biancoceleste, il Monza, tiene bene sempre pronto ad appoggiarsi ai due trequartisti tra le linee e ad attaccare con tanti uomini.

Ci prova Vecino il destro finisce largo di poco e la difesa brianzola mura un sinistro di Milinkovic Savic. Dall’altra Machin spedisce invece alto da buona posizione, Colpani calcia a lato dal limite dopo una ripartenza e Petagna non riesce a calciare in porta sugli sviluppi dell’ennesima incursione da destra dei biancorossi.

Nella ripresa poi ci pensa Romero (69′) a firmare il gol che decide il match infilando in rete una respinta corta di Di Gregorio. Buon notizie: Immobile entra in campo al 47′ del secondo tempo.

IL TABELLINO

LAZIO-MONZA 1-0

Lazio (4-3-3): Provedel ; Lazzari (26′ Marusic ), Casale , Romagnoli , Hysaj ; Milinkovic-Savic , Vecino (15′ st Basic), Marcos Antonio (15′ st Cataldi ); Pedro (41′ st Immobile), Felipe Anderson, Cancellieri (1′ st Romero ).

A disp.: Maximiano, Adamonis, Kamenovic, Radu, Gila, Luis Alberto, Bertini. All.: Sarri

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio ; Donati (13′ st Marlon ), Caldirola , Izzo (34′ st Carboni); Ciurria , Ranocchia , Pessina , Carlos Augusto ; Colpani (28′ st Caprari), Machin (13′ st Rovella ); Petagna (28′ st Gytkjaer ).

A disp.: Cragno, Sorrentino, Birindelli, Ferrarini, Antov, Barberis, Valoti, Bondo, D’alessandro, Vignato. All.: Palladino

Arbitro: Santoro

Marcatori: 24′ st Romero (L)

Ammoniti: Casale, Marusic (L); Donati (M)