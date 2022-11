Italia femminile battuta 1-0 dall’Austria

E’ arrivata la seconda sconfitta per la Nazionale italiana di calcio femminile , dopo quella contro il Brasile. Azzurrine scesa in campo allo stadio ‘Guido Teghil’ di Lignano Sabbiadoro. le ragazze di Milena Bertolini sono state battute 1-0 dall’Austria in amichevole grazi alla rete relizzata al 43′ da Julia Hickelsberger-Fuller. (nella foto Milena Bertolini)

No9n è stata un prestazione eccellente quella offerta dalle azzurre. In evidenza i limiti difensivi che l’Austria ha saputo approfittare.

Scarasa anche la fase offensiva con poche trame di gioco e spesso con lanci lunghi preda delle difesa austriaca.

La Nazionale femminile portacolori tornerà in campo martedì 15 novembre per affrontare l’Irlanda del Nord a Belfast, sempre in amichevole. L’obiettivo sarà chiudere il 2022 con una vittoria, dopo le due battute d’arresto consecutive contro il Brasile a Genova e appunto contro l’Austria.